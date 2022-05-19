Зеленский приветствовал одобрение Сенатом США законопроекта о $40 млрд для Украины

"Приветствую одобрение Сенатом США законопроекта о дополнительных ассигнованиях для Украины на 2022 год. $40 млрд – весомый вклад США в восстановление мира и безопасности в Украине, Европе и мире в целом. Ожидаем подписания закона президентом США", – заявил Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Вітаю схвалення Сенатом * законопроекту про додаткові асигнування для України на 2022 рік. * 40 млрд – вагомий внесок США у відновлення миру й безпеки в Україні, Європі та світі загалом. Очікуємо на підписання закону @POTUS .

Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России в Украину страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции. Всего за два месяца полномасштабного вторжения РФ Киев получил на укрепление обороноспособности Украины более $5 млрд, сообщил глава Пентагона Ллойд Остин 26 апреля. По словам Остина, в эту сумму входит помощь от США в размере $3,7 млрд.

9 марта Палата представителей Конгресса США проголосовала за то, чтобы срочно выделить Украине помощь в размере $13,6 млрд. Из этой суммы $4 млрд распределено между Украиной и странами Центральной Европы для помощи 2 млн украинцам, покинувшим страну из-за военных действий, $6,7 млрд направлены на ввод американских войск и техники в регион и на переброску американского военного оборудования Украине и союзникам США.

28 апреля администрация Байдена и вице-президента Камалы Харрис запросила у Конгресса дополнительное финансирование на предоставление Украине гуманитарной, экономической помощи и помощи в сфере безопасности в размере $33 млрд. В рамках военной помощи Украине хотят предоставить больше артиллерии, бронированных машин, противотанковых систем, отметил Байден.

9 мая Байден призвал Конгресс ускорить одобрение пакета помощи для Украины. "Я призываю Конгресс немедленно принять законопроект о дополнительном финансировании Украины и передать его мне на стол в ближайшие несколько дней", – сказал он.

10 мая палата представителей США поддержала законопроект, увеличив сумму помощи Украине до $40 млрд.

12 мая стало известно, что республиканец Рэнд Пол заблокировал принятие законопроекта в Сенате. Он, в частности, аргументировал это тем, что предоставление финансовой помощи Украине может навредить экономике США. В результате рассмотрение законопроекта было отложено на неделю.

Сенат США 19 мая поддержал выделение Украине нового пакета помощи в размере $40 млрд.