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Путин согласился принять участие в саммите G20, куда пригласили Зеленского

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Помощник президента РФ не смог сказать точно, Путин будет лично участвовать в саммите или по видеосвязи
Помощник президента РФ не смог сказать точно, Путин будет лично участвовать в саммите или по видеосвязи
Фото: ЕРА

Президент России Владимир Путин принял приглашение на саммит "Большой двадцатки", который пройдет осенью в Индонезии. Об этом помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил 27 июня, пишет ТАСС.

Со слов Ушакова неясно, будет Путин лично присутствовать на саммите или по видеосвязи. 

"Не знаю, они пока приглашают в очном формате, но просто еще времени много", – сказал Ушаков, выразив надежду, что "пандемия позволит провести этот важный форум в очном формате". 

Помощник Путина добавил, что "боится загадывать" и времени до саммита еще много.

Контекст:

Саммит G20 состоится 15–16 ноября на Бали. 

На мероприятие приглашен президент Украины Владимир Зеленский. Он принял приглашение и сказал: "Я верю, что на этом саммите будут только государства-друзья, государства-партнеры и не будет каких-либо оккупантов. Прошу всех индонезийцев молиться о мире в Украине, о народе Украины и о том, чтобы мудрости мира хватило, чтобы спасти человечество от имеющихся угроз". 

Агентство Bloomberg писало 25 апреля, что Индонезия хотела "оставаться нейтральной" и отказывалась приглашать Украину в качестве гостя на саммит, в котором будет участвовать Россия. Западные страны, в частности США, добивались, чтобы Зеленского пригласили "хотя бы на часть встречи". 

Для Индонезии, которая в этом году принимает саммит, приглашение Зеленского может стать "невероятным логистическим и дипломатическим кошмаром", если Путин решит лично присутствовать на саммите, отмечало агентство. В то же время несколько лидеров, среди которых президент США Джо Байден, по данным источников Bloomberg, не намерены сидеть за одним столом с Путиным. 

Россия была исключена из G8 после аннексии Крыма в 2014 году. Байден заявил в конце марта, что в связи с вторжением России в Украину РФ следует исключить из G20. Однако исключение России из G20 является более сложной процедурой, чем исключение из G8, для этого требуется консенсус, а такие страны, как Китай, скорее всего, не дадут согласия, отмечало Bloomberg.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Владимир Путин, Индонезия, Большая двадцатка, G20, Юрий Ушаков, Владимир Зеленский, саммит, саммит G20
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