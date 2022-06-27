Путин согласился принять участие в саммите G20, куда пригласили Зеленского

Со слов Ушакова неясно, будет Путин лично присутствовать на саммите или по видеосвязи.
"Не знаю, они пока приглашают в очном формате, но просто еще времени много", – сказал Ушаков, выразив надежду, что "пандемия позволит провести этот важный форум в очном формате".
Помощник Путина добавил, что "боится загадывать" и времени до саммита еще много.
Саммит G20 состоится 15–16 ноября на Бали.
Агентство Bloomberg писало 25 апреля, что Индонезия хотела "оставаться нейтральной" и отказывалась приглашать Украину в качестве гостя на саммит, в котором будет участвовать Россия. Западные страны, в частности США, добивались, чтобы Зеленского пригласили "хотя бы на часть встречи".
Для Индонезии, которая в этом году принимает саммит, приглашение Зеленского может стать "невероятным логистическим и дипломатическим кошмаром", если Путин решит лично присутствовать на саммите, отмечало агентство. В то же время несколько лидеров, среди которых президент США Джо Байден, по данным источников Bloomberg, не намерены сидеть за одним столом с Путиным.
Россия была исключена из G8 после аннексии Крыма в 2014 году. Байден заявил в конце марта, что в связи с вторжением России в Украину РФ следует исключить из G20. Однако исключение России из G20 является более сложной процедурой, чем исключение из G8, для этого требуется консенсус, а такие страны, как Китай, скорее всего, не дадут согласия, отмечало Bloomberg.