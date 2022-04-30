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В Индонезии заявили, что Путин принял приглашение посетить саммит G20. В США считают, что РФ не должна быть допущена к встрече

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Путин сказал, что примет участие в саммите G20 в ноябре, сообщили в Индонезии
Путин сказал, что примет участие в саммите G20 в ноябре, сообщили в Индонезии
Фото: EPA

Президент России Владимир Путин заявил президенту Индонезии Джоко Видодо, что примет его приглашение и посетит саммит G20 в ноябре этого года. Об этом сообщили на сайте секретариата правительства Индонезии 29 апреля.

В сообщении сказано, что 28 апреля Видодо поговорил по телефону с Путиным.

"Я еще раз подчеркнул важность немедленного прекращения войны. Я также подчеркиваю, что можно продолжать предлагать мирное решение, и Индонезия готова внести свой вклад в мирные усилия. По этому поводу президент Путин выразил благодарность за приглашение на саммит G20 и сказал, что примет участие", – заявил президент Индонезии. 

Он также добавил, что получил от Путина "обновленную информацию о ситуации в Украине, включая текущий переговорный процесс между Россией и Украиной".

В сообщении отмечается, что накануне, 27 апреля, Видодо говорил с Зеленским и пригласил его участвовать в саммите

Видодо сообщил, что в ходе этого разговора обсуждались "различные просьбы об оружейной помощи из Индонезии". По его словам, индонезийская конституция и принципы внешней политики "запрещают поставку оружия другим странам", но Индонезия готова оказать гуманитарную помощь.

"Мы понимаем, что G20 играет роль катализатора восстановления мировой экономики. И если говорить о восстановлении мировой экономики, то на это время влияют две большие вещи, а именно: первая – пандемия COVID-19 и вторая – война в Украине... Я хотел бы подчеркнуть, что Индонезия хочет объединить G20. Не допускайте раскола. Мир и стабильность являются ключом к восстановлению и развитию мировой экономики", – резюмировал президент Индонезии.

https://www.facebook.com/Jokowi/posts/548147186667380

В то же время в США считают, что Россия не должна быть допущена к саммиту. 

"Президент четко выразил свою точку зрения: с Россией не может продолжаться обычный порядок ведения дел и Россия не должна быть частью [саммита G20]", – заявила спикер Белого дома Джен Псаки 28 апреля (до публикации сообщения президента Индонезии). Стенограмма ее брифинга опубликована на сайте Белого дома. 

Она добавила, что до саммита еще шесть месяцев и участие в нем президентов России и Украины пока официально не подтверждено, так что нет смысла "вдаваться в гипотезы".

Она добавила, что США продолжат поддерживать усилия Украины по проведению дипломатических переговоров с РФ, но пока что не видят никаких признаков того, что Путин и россияне готовы предпринять шаги в эту сторону, в частности дать разрешения на доставку гуманитарной помощи и предоставить гуманитарные коридоры с заблокированных или оккупированных территорий.

По информации CNN, 29 апреля Белый дом в частном порядке заявил Индонезии, что Россия не должна быть допущена к участию в саммите G20 в этом году. 

Контекст:

Россия была исключена из G8 после аннексии Крыма в 2014 году. Однако исключение ее из G20 является более сложной процедурой, для которой требуется консенсус, а такие страны, как Китай, скорее всего, не дадут согласия, отмечало агентство Bloomberg.

Байден заявил в конце марта, что в связи с вторжением России в Украину РФ следует исключить из G20 – объединения стран с крупнейшими экономиками мира. Байден сообщил, что эта тема поднималась на встречах с союзниками в Бельгии.

Bloomberg писало 25 апреля, что Индонезия хотела "оставаться нейтральной" и отказывалась приглашать Украину в качестве гостя на саммит, в котором будет участвовать Россия. Западные страны, в частности США, добивались, чтобы Зеленского пригласили "хотя бы на часть встречи". 

Для Индонезии, которая в этом году принимает саммит, приглашение Зеленского может стать "невероятным логистическим и дипломатическим кошмаром", если президент РФ Владимир Путин решит лично присутствовать на саммите, отмечало агентство. В то же время несколько лидеров, среди которых президент США Джо Байден, по данным источников Bloomberg, не намерены сидеть за одним столом с Путиным. 

20 апреля министр финансов США Джанет Йеллен, председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл, председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард, вице-премьер – министр финансов Канады Христя Фриланд, министр финансов Украины Сергей Марченко и другие высокопоставленные чиновники покинули зал во время выступления на встрече G20 в Вашингтоне главы минфина России Антона Силуанова.

Теги: Россия, Владимир Путин, США, Индонезия, Джен Псаки, Белый дом, G20, Владимир Зеленский, война России против Украины, Джоко Видодо, саммит G20
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