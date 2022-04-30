В Индонезии заявили, что Путин принял приглашение посетить саммит G20. В США считают, что РФ не должна быть допущена к встрече

Путин сказал, что примет участие в саммите G20 в ноябре, сообщили в Индонезии Фото: EPA

В сообщении сказано, что 28 апреля Видодо поговорил по телефону с Путиным.

"Я еще раз подчеркнул важность немедленного прекращения войны. Я также подчеркиваю, что можно продолжать предлагать мирное решение, и Индонезия готова внести свой вклад в мирные усилия. По этому поводу президент Путин выразил благодарность за приглашение на саммит G20 и сказал, что примет участие", – заявил президент Индонезии.

Он также добавил, что получил от Путина "обновленную информацию о ситуации в Украине, включая текущий переговорный процесс между Россией и Украиной".

В сообщении отмечается, что накануне, 27 апреля, Видодо говорил с Зеленским и пригласил его участвовать в саммите.

Видодо сообщил, что в ходе этого разговора обсуждались "различные просьбы об оружейной помощи из Индонезии". По его словам, индонезийская конституция и принципы внешней политики "запрещают поставку оружия другим странам", но Индонезия готова оказать гуманитарную помощь.

"Мы понимаем, что G20 играет роль катализатора восстановления мировой экономики. И если говорить о восстановлении мировой экономики, то на это время влияют две большие вещи, а именно: первая – пандемия COVID-19 и вторая – война в Украине... Я хотел бы подчеркнуть, что Индонезия хочет объединить G20. Не допускайте раскола. Мир и стабильность являются ключом к восстановлению и развитию мировой экономики", – резюмировал президент Индонезии.

В то же время в США считают, что Россия не должна быть допущена к саммиту.

"Президент четко выразил свою точку зрения: с Россией не может продолжаться обычный порядок ведения дел и Россия не должна быть частью [саммита G20]", – заявила спикер Белого дома Джен Псаки 28 апреля (до публикации сообщения президента Индонезии). Стенограмма ее брифинга опубликована на сайте Белого дома.

Она добавила, что до саммита еще шесть месяцев и участие в нем президентов России и Украины пока официально не подтверждено, так что нет смысла "вдаваться в гипотезы".

Она добавила, что США продолжат поддерживать усилия Украины по проведению дипломатических переговоров с РФ, но пока что не видят никаких признаков того, что Путин и россияне готовы предпринять шаги в эту сторону, в частности дать разрешения на доставку гуманитарной помощи и предоставить гуманитарные коридоры с заблокированных или оккупированных территорий.

По информации CNN, 29 апреля Белый дом в частном порядке заявил Индонезии, что Россия не должна быть допущена к участию в саммите G20 в этом году.