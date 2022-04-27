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Президент Индонезии пригласил Зеленского на саммит G20

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Зеленский сообщил, что его пригласили на саммит, который состоится на Бали в ноябре
Зеленский сообщил, что его пригласили на саммит, который состоится на Бали в ноябре
Фото: president.gov.ua

Президент Индонезии Джоко Видодо пригласил президента Украины Владимира Зеленского на саммит "Большой двадцатки" (G20). Об этом Зеленский сообщил в Twitter по итогам разговора с Видодо 27 апреля.

"Провел переговоры с президентом Индонезии Джоко Видодо. Поблагодарил за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, в частности за четкую позицию в ООН. Обсудили проблематику продовольственной безопасности. Благодарен за приглашение принять участие в саммите G20", – написал Зеленский. 

Других деталей он не сообщил. Саммит состоится 15–16 ноября на Бали. 

Агентство Bloomberg писало 25 апреля, что Индонезия хотела "оставаться нейтральной" и отказывалась приглашать Украину в качестве гостя на саммит, в котором будет участвовать Россия. Западные страны, в частности США, добивались, чтобы Зеленского пригласили "хотя бы на часть встречи". 

Для Индонезии, которая в этом году принимает саммит, приглашение Зеленского может стать "невероятным логистическим и дипломатическим кошмаром", если президент РФ Владимир Путин решит лично присутствовать на саммите, отмечало агентство. В то же время несколько лидеров, среди которых президент США Джо Байден, по данным источников Bloomberg, не намерены сидеть за одним столом с Путиным. 

Контекст:

Россия была исключена из G8 после аннексии Крыма в 2014 году. Однако исключение ее из G20 является более сложной процедурой, для которой требуется консенсус, а такие страны, как Китай, скорее всего, не дадут согласия, отмечал Bloomberg.

Байден заявил в конце марта, что в связи с вторжением России в Украину РФ следует исключить из G20 – объединения стран с крупнейшими экономиками мира. Байден сообщил, что эта тема поднималась на встречах с союзниками в Бельгии.

20 апреля министр финансов США Джанет Йеллен, председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл, председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард, вице-премьер – министр финансов Канады Христя Фриланд, министр финансов Украины Сергей Марченко и другие высокопоставленные чиновники покинули зал во время выступления на встрече G20 в Вашингтоне главы минфина России Антона Силуанова.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Владимир Путин, Украина, Индонезия, Джо Байден, Большая двадцатка, G20, Владимир Зеленский, Бали, Джоко Видодо, саммит G20
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