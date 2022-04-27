Президент Индонезии пригласил Зеленского на саммит G20

Зеленский сообщил, что его пригласили на саммит, который состоится на Бали в ноябре Фото: president.gov.ua

"Провел переговоры с президентом Индонезии Джоко Видодо. Поблагодарил за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, в частности за четкую позицию в ООН. Обсудили проблематику продовольственной безопасности. Благодарен за приглашение принять участие в саммите G20", – написал Зеленский.

Провів перемовини з Президентом * @jokowi. Подякував за підтримку суверенітету й територіальної цілісності * , зокрема за чітку позицію в ООН. Обговорили проблематику продовольчої безпеки. Вдячний за запрошення взяти участь у саміті @g20org. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 27, 2022

Других деталей он не сообщил. Саммит состоится 15–16 ноября на Бали.

Агентство Bloomberg писало 25 апреля, что Индонезия хотела "оставаться нейтральной" и отказывалась приглашать Украину в качестве гостя на саммит, в котором будет участвовать Россия. Западные страны, в частности США, добивались, чтобы Зеленского пригласили "хотя бы на часть встречи".

Для Индонезии, которая в этом году принимает саммит, приглашение Зеленского может стать "невероятным логистическим и дипломатическим кошмаром", если президент РФ Владимир Путин решит лично присутствовать на саммите, отмечало агентство. В то же время несколько лидеров, среди которых президент США Джо Байден, по данным источников Bloomberg, не намерены сидеть за одним столом с Путиным.