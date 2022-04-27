Президент Индонезии пригласил Зеленского на саммит G20

"Провел переговоры с президентом Индонезии Джоко Видодо. Поблагодарил за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, в частности за четкую позицию в ООН. Обсудили проблематику продовольственной безопасности. Благодарен за приглашение принять участие в саммите G20", – написал Зеленский.
Провів перемовини з Президентом * @jokowi. Подякував за підтримку суверенітету й територіальної цілісності * , зокрема за чітку позицію в ООН. Обговорили проблематику продовольчої безпеки. Вдячний за запрошення взяти участь у саміті @g20org.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 27, 2022
Других деталей он не сообщил. Саммит состоится 15–16 ноября на Бали.
Агентство Bloomberg писало 25 апреля, что Индонезия хотела "оставаться нейтральной" и отказывалась приглашать Украину в качестве гостя на саммит, в котором будет участвовать Россия. Западные страны, в частности США, добивались, чтобы Зеленского пригласили "хотя бы на часть встречи".
Для Индонезии, которая в этом году принимает саммит, приглашение Зеленского может стать "невероятным логистическим и дипломатическим кошмаром", если президент РФ Владимир Путин решит лично присутствовать на саммите, отмечало агентство. В то же время несколько лидеров, среди которых президент США Джо Байден, по данным источников Bloomberg, не намерены сидеть за одним столом с Путиным.
Россия была исключена из G8 после аннексии Крыма в 2014 году. Однако исключение ее из G20 является более сложной процедурой, для которой требуется консенсус, а такие страны, как Китай, скорее всего, не дадут согласия, отмечал Bloomberg.
Байден заявил в конце марта, что в связи с вторжением России в Украину РФ следует исключить из G20 – объединения стран с крупнейшими экономиками мира. Байден сообщил, что эта тема поднималась на встречах с союзниками в Бельгии.
20 апреля министр финансов США Джанет Йеллен, председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл, председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард, вице-премьер – министр финансов Канады Христя Фриланд, министр финансов Украины Сергей Марченко и другие высокопоставленные чиновники покинули зал во время выступления на встрече G20 в Вашингтоне главы минфина России Антона Силуанова.