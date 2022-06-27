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ВОЙНА В УКРАИНЕ

РФ только за субботу выпустила по Украине 62 ракеты. Зеленский призвал партнеров "двигаться быстрее" с поставками ПВО

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Зеленский: Российское оружие может остановить только более мощное оружие
Зеленский: Российское оружие может остановить только более мощное оружие
Фото: president.gov.ua

Украине нужны современные и эффективные системы противовоздушной обороны, и переговоры с партнерами об этом ведутся постоянно. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил 26 июня в ходе вечернего обращения, опубликованного на сайте главы государства.

Зеленский сказал, что сегодня РФ нанесла ракетные удары по Киеву, Одессе и Черкассах, Николаевской и Черниговской областях. Артиллерийские обстрелы не утихали в Харьковской и Сумской областях, на Донбассе и на юге.

"Мои соболезнования родным и близким погибших. Всем, кто был ранен, оказывается вся необходимая помощь, – сказал он. – Часть ракет сбита. Но только часть. Нам нужна мощная противовоздушная оборона – современная, полностью эффективная, которая может дать полную защиту от этих ракет. Об этом мы ежедневно говорим с партнерами. Есть уже некоторые договоренности. И партнерам нужно двигаться быстрее, если они действительно партнеры, а не наблюдатели. Затягивание с передачей оружия нашему государству, любые ограничения – это действительно приглашение для России бить снова и снова".

Российские оккупанты – террористы, и их нужно "бить изо всех сил, чтобы они не думали, что могут давить и кого-то переиграть".

"О чем эти ракеты сегодня? О чем и вчерашние 62 ракеты – это за одну лишь субботу, за 24 часа. Они – о российском почерке: делать эскалацию всякий раз, когда происходят международные события. И в то же время они о решительности. О том, например, что лидеры "Большой семерки", которые сегодня собрались в Германии на саммит, имеют достаточный общий потенциал, чтобы остановить российскую агрессию и против Украины, и против Европы в целом. Это возможно. Но это возможно, только если мы получим все то, что запрашиваем, и именно в такие сроки, в которые нам нужно, – и оружие, и финансовую поддержку, и санкции против России. Иначе в этой войне быть не может. Ведь именно здесь – в небе над Киевом, в море возле Одессы, на земле Харьковской области, Донбасса, в Херсоне и в Запорожской области – вот где решается, какой будет жизнь в Европе дальше", – добавил президент.

Он сказал, что у России нет столько ракет, сколько у украинцев есть уверенности в своих силах, но подчеркнул: "Российское оружие может остановить только более мощное оружие".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В ночь на 26 июня оккупанты обстреливали жилые районы Харькова и Харьковской области. В частности, ракета попала в жилой двухэтажный дом, двух жителей города госпитализировали.

Утром РФ нанесла ракетные удары по Киеву. Ракеты попали в жилой девятиэтажный дом в Шевченковском районе Киева, частично разрушив три этажа, и оставили огромную воронку рядом с детским садом. Часть ракет сбила украинская ПВО.

По данным Офиса генпрокурора, погиб один человек, шестеро пострадали, в том числе семилетняя девочка и ее мать, которых достали из-под завалов. По словам Зеленского, погибший – отец девочки. Ее мать, говорит президент, гражданка РФ. Она в состоянии средней тяжести, жизни девочки ничего не угрожает.

Также оккупанты сегодня нанесли два ракетных удара вблизи Черкасс (один человек погиб, еще пять травмированы) и атаковали Одесскую область (обе ракеты сбила ПВО).

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Одесса, Харьков, Чернигов, Херсон, Черкассы, Николаев, Донбасс, саммит G7, ПВО, Владимир Зеленский, обстрелы, война России против Украины, ракеты, погибшие, обращение, мать, отец, девочка, российские оккупанты
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