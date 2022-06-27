РФ только за субботу выпустила по Украине 62 ракеты. Зеленский призвал партнеров "двигаться быстрее" с поставками ПВО

Зеленский сказал, что сегодня РФ нанесла ракетные удары по Киеву, Одессе и Черкассах, Николаевской и Черниговской областях. Артиллерийские обстрелы не утихали в Харьковской и Сумской областях, на Донбассе и на юге.

"Мои соболезнования родным и близким погибших. Всем, кто был ранен, оказывается вся необходимая помощь, – сказал он. – Часть ракет сбита. Но только часть. Нам нужна мощная противовоздушная оборона – современная, полностью эффективная, которая может дать полную защиту от этих ракет. Об этом мы ежедневно говорим с партнерами. Есть уже некоторые договоренности. И партнерам нужно двигаться быстрее, если они действительно партнеры, а не наблюдатели. Затягивание с передачей оружия нашему государству, любые ограничения – это действительно приглашение для России бить снова и снова".

Российские оккупанты – террористы, и их нужно "бить изо всех сил, чтобы они не думали, что могут давить и кого-то переиграть".

"О чем эти ракеты сегодня? О чем и вчерашние 62 ракеты – это за одну лишь субботу, за 24 часа. Они – о российском почерке: делать эскалацию всякий раз, когда происходят международные события. И в то же время они о решительности. О том, например, что лидеры "Большой семерки", которые сегодня собрались в Германии на саммит, имеют достаточный общий потенциал, чтобы остановить российскую агрессию и против Украины, и против Европы в целом. Это возможно. Но это возможно, только если мы получим все то, что запрашиваем, и именно в такие сроки, в которые нам нужно, – и оружие, и финансовую поддержку, и санкции против России. Иначе в этой войне быть не может. Ведь именно здесь – в небе над Киевом, в море возле Одессы, на земле Харьковской области, Донбасса, в Херсоне и в Запорожской области – вот где решается, какой будет жизнь в Европе дальше", – добавил президент.

Он сказал, что у России нет столько ракет, сколько у украинцев есть уверенности в своих силах, но подчеркнул: "Российское оружие может остановить только более мощное оружие".

Война России против Украины. Главное (обновляется)