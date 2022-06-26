Зеленский обратился к белорусам: Вас втягивают в войну даже активнее, чем в феврале и весной

Зеленский: Любой человек, просто нормальный человек в любом государстве, в частности в Беларуси, может внести свой вклад в защиту жизни Фото: president.gov.ua

"Отдельно хочу обратиться сегодня к гражданам Беларуси. К людям – и гражданским, и в погонах. Вас втягивают в войну. И даже активнее, чем это было в феврале и в весенние месяцы. В Кремле за вас уже все решили – ваши жизни для них ничего не стоят. Но вы не рабы и не пушечное мясо. Вы не должны умирать. И вы в силах не дать никому решать за вас, что вас ждет дальше", – сказал он.

Зеленский заявил, что ему известно: народ Беларуси поддерживает Украину и украинцев.

"Они поддерживают нас, точно нас, а не войну. И именно поэтому вас – всех белорусов – российское руководство и хочет втянуть в войну, хочет посеять ненависть между нами. От простых людей Беларуси сейчас зависит очень многое. И я знаю, что вы можете не участвовать в этой войне. Ваши жизни принадлежат только вам, а не кому-то в Кремле", – добавил президент.

Украина будет защищаться от ударов с любых направлений и любого оружия, продолжил глава государства.

"Я уверен, мы выстоим и вернем все свое. Но любой человек, просто нормальный человек в любом государстве, в частности в Беларуси, может внести свой вклад в защиту жизни", – подчеркнул он.

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