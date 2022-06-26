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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский обратился к белорусам: Вас втягивают в войну даже активнее, чем в феврале и весной

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Зеленский: Любой человек, просто нормальный человек в любом государстве, в частности в Беларуси, может внести свой вклад в защиту жизни
Зеленский: Любой человек, просто нормальный человек в любом государстве, в частности в Беларуси, может внести свой вклад в защиту жизни
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 26 июня в своем традиционном вечернем обращении, опубликованном на сайте главы государства, призвал граждан Беларуси не принимать участия в войне России против Украины.

"Отдельно хочу обратиться сегодня к гражданам Беларуси. К людям – и гражданским, и в погонах. Вас втягивают в войну. И даже активнее, чем это было в феврале и в весенние месяцы. В Кремле за вас уже все решили – ваши жизни для них ничего не стоят. Но вы не рабы и не пушечное мясо. Вы не должны умирать. И вы в силах не дать никому решать за вас, что вас ждет дальше", – сказал он.

Зеленский заявил, что ему известно: народ Беларуси поддерживает Украину и украинцев.

"Они поддерживают нас, точно нас, а не войну. И именно поэтому вас – всех белорусов – российское руководство и хочет втянуть в войну, хочет посеять ненависть между нами. От простых людей Беларуси сейчас зависит очень многое. И я знаю, что вы можете не участвовать в этой войне. Ваши жизни принадлежат только вам, а не кому-то в Кремле", – добавил президент.

Украина будет защищаться от ударов с любых направлений и любого оружия, продолжил глава государства.

"Я уверен, мы выстоим и вернем все свое. Но любой человек, просто нормальный человек в любом государстве, в частности в Беларуси, может внести свой вклад в защиту жизни", – подчеркнул он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска с 24 февраля заходили в Украину в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до начала полномасштабного вторжения РФ министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет.

Северные области Украины были освобождены от россиян в начале апреля, после чего оккупанты отошли в том числе в Беларусь и были переброшены на Донбасс.

С территории Беларуси Россия периодически запускает по украинским объектам ракеты, также были случаи взлета с белорусских аэродромов самолетов, бомбивших Украину. 25 июня россияне впервые нанесли авиационный удар по Украине из воздушного пространства Беларуси, сообщали в ВСУ.

26 июня Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что Россия вновь увеличивает свое военное присутствие в Беларуси. По информации Генштаба ВСУ, российские оккупанты готовят диверсионные группы для заброски в Украину из Беларуси.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Беларусь, оборона, диверсия, вторжение, Владимир Зеленский, война России против Украины, войска, обращение, российские оккупанты
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