Российские оккупанты готовят диверсионные группы для заброски в Украину из Беларуси – Генштаб ВСУ

Оккупанты вторгались в Украину в том числе из Беларуси Фото: ЕРА

"На волынском и полесском направлениях на территории республики Беларусь отмечается подготовка отдельными подразделениями вооруженных сил Российской Федерации диверсионно-разведывательных групп для дальнейших действий на территории Украины", – говорится в сообщении.

Возле границ Украины в Черниговской и Сумской областях оккупанты, по данным Генштаба, "с целью демонстрации присутствия и сковывания действий сил обороны" Украины удерживают свои подразделения в Брянской и Курской областях РФ, а также обстреливали гражданскую и военную инфраструктуру в районе населенных пунктов Хреновка и Янжуловка Черниговской области.

Война России против Украины. Главное (обновляется)