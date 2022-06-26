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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты готовят диверсионные группы для заброски в Украину из Беларуси – Генштаб ВСУ

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Оккупанты вторгались в Украину в том числе из Беларуси
Оккупанты вторгались в Украину в том числе из Беларуси
Фото: ЕРА

На территории Беларуси российские оккупанты готовят диверсионно-разведывательные группы. Об этом проинформировал 26 июня в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"На волынском и полесском направлениях на территории республики Беларусь отмечается подготовка отдельными подразделениями вооруженных сил Российской Федерации диверсионно-разведывательных групп для дальнейших действий на территории Украины", – говорится в сообщении.

Возле границ Украины в Черниговской и Сумской областях оккупанты, по данным Генштаба, "с целью демонстрации присутствия и сковывания действий сил обороны" Украины удерживают свои подразделения в Брянской и Курской областях РФ, а также обстреливали гражданскую и военную инфраструктуру в районе населенных пунктов Хреновка и Янжуловка Черниговской области.

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Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска с 24 февраля заходили в Украину в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до начала полномасштабного вторжения РФ министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет.

Северные области Украины были освобождены от россиян в начале апреля, после чего оккупанты отошли в том числе в Беларусь и были переброшены на Донбасс.

С территории Беларуси Россия периодически запускает по украинским объектам ракеты, также были случаи взлета с белорусских аэродромов самолетов, бомбивших Украину. 25 июня россияне впервые нанесли авиационный удар по Украине из воздушного пространства Беларуси, сообщали в ВСУ.

26 июня Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что Россия вновь увеличивает свое военное присутствие в Беларуси.

Теги: Россия, Беларусь, война, Генштаб ВСУ, граница, оборона, диверсия, вторжение, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, российские оккупанты
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