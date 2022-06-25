Оккупантам под разными предлогами командование не выплачивает обещанных денег – Генштаб ВСУ

По данным Генштаба ВСУ, в Украине убиты около 34,7 тыс. оккупантов Фото: EPA

"Личный состав врага деморализован, обещанные "огромные" выплаты за участие в боевых действиях командованием российских оккупационных войск под разными предлогами не производятся", – говорится в сообщении.

В Генштабе ВСУ подчеркнули, что оккупанты продолжают нести значительные потери в боях с Вооруженными силами Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)