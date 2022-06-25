Оккупантам под разными предлогами командование не выплачивает обещанных денег – Генштаб ВСУ

"Личный состав врага деморализован, обещанные "огромные" выплаты за участие в боевых действиях командованием российских оккупационных войск под разными предлогами не производятся", – говорится в сообщении.
В Генштабе ВСУ подчеркнули, что оккупанты продолжают нести значительные потери в боях с Вооруженными силами Украины.
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Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска открыто вторглись на украинскую территорию 24 февраля.
По состоянию на 25 июня, по данным Генштаба ВСУ, войска оккупантов потеряли убитыми около 34,7 тыс. человек личного состава, сотни танков и другой бронетехники, десятки самолетов и вертолетов, а также прочую технику включительно с боевыми кораблями.