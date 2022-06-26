Россия увеличивает военное присутствие в Беларуси – украинская разведка

В украинской разведке предупредили о наращивании российских сил в Беларуси Фото: mil.gov.ua

"Руководство учреждений и организаций Гомельской области предупреждено о вероятности возвращения подразделений ВС РФ. Одновременно россияне планируют наращивание численности оперативно-тактической авиации на территории Беларуси", – говорится в сообщении.

По официальной версии, РФ и Беларусь будут проводить совместное патрулирование воздушного пространства в рамках совместного учебно-боевого центра подготовки авиационных подразделений и подразделений ПВО. Для этого запланирован перелет 10 самолетов на аэродром Барановичи, отметили в разведке.

Также с 22 июня на территории Гомельской области продолжаются мобилизационные учения.

"Анонсированные ранее в белорусских СМИ занятия по боевой подготовке с резервистами не проводятся. Самих резервистов используют для проведения хозяйственных работ", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)