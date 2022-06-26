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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия увеличивает военное присутствие в Беларуси – украинская разведка

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В украинской разведке предупредили о наращивании российских сил в Беларуси
В украинской разведке предупредили о наращивании российских сил в Беларуси
Фото: mil.gov.ua

Россия вновь увеличивает свое военное присутствие в Беларуси: уже запланировано наращивание численности авиации, в Гомельской области чиновников предупредили о возвращении российских войск. Об этом сообщило 26 июня Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины.

"Руководство учреждений и организаций Гомельской области предупреждено о вероятности возвращения подразделений ВС РФ. Одновременно россияне планируют наращивание численности оперативно-тактической авиации на территории Беларуси", – говорится в сообщении.

По официальной версии, РФ и Беларусь будут проводить совместное патрулирование воздушного пространства в рамках совместного учебно-боевого центра подготовки авиационных подразделений и подразделений ПВО. Для этого запланирован перелет 10 самолетов на аэродром Барановичи, отметили в разведке.

Также с 22 июня на территории Гомельской области продолжаются мобилизационные учения.

"Анонсированные ранее в белорусских СМИ занятия по боевой подготовке с резервистами не проводятся. Самих резервистов используют для проведения хозяйственных работ", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска с 24 февраля заходили в Украину в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до начала полномасштабного вторжения РФ министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет.

С территории Беларуси Россия периодически запускает по украинским объектам ракеты, также были случаи взлета с белорусских аэродромов самолетов, бомбивших Украину. 25 июня россияне впервые нанесли авиационный удар по Украине из воздушного пространства Беларуси, сообщили ВС ВСУ.

В конце мая самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о необходимости "немедленно создавать" оперативное командование у границы с Украиной и поручил создать "народное ополчение".

Президент Украины Владимир Зеленский 15 июня на заседании ставки верховного главнокомандующего относительно возможной угрозы нового вторжения со стороны Беларуси поручил провести проверку готовности в четырех областях.

По мнению секретаря СНБО Алексея Данилова, Россия "фактически политически оккупировала Беларусь". Но, по его словам, сейчас там нет такой концентрации российских войск, какая была к началу полномасштабного вторжения.

Теги: Россия, Беларусь, военные, авиация, самолеты, война России против Украины, Гомель, ГУР Минобороны Украины, российские военные, российские оккупанты
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