Путин сообщил Лукашенко о решении передать Беларуси ОТРК "Искандер-М" в ближайшие несколько месяцев

Путин предложил поручить главам минобороны и начальникам генштабов РФ и Беларуси проработать все детали передачи ОТРК "Искандер-М" Фото: Минобороны России / Facebook

Об этом 25 июня в ходе переговоров в Санкт-Петербурге сообщил Александру Лукашенко, который называет себя главой белорусского государства, президент РФ Владимир Путин.

Общение двух политиков цитирует сайт президента Беларуси.

"Как мы с вами и договаривались, вы ставили вопрос об этом, решение у нас принято: в течение ближайших нескольких месяцев передадим Беларуси ракетно-тактические комплексы "Искандер-М", которые, как известно, могут применять как баллистические, так и крылатые ракеты, причем как в обычном, так и в ядерном исполнении", – сказал Путин.

Глава Кремля предложил поручить главам минобороны и начальникам генштабов РФ и Беларуси проработать все детали.