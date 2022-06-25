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Путин сообщил Лукашенко о решении передать Беларуси ОТРК "Искандер-М" в ближайшие несколько месяцев

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Путин предложил поручить главам минобороны и начальникам генштабов РФ и Беларуси проработать все детали передачи ОТРК "Искандер-М"
Путин предложил поручить главам минобороны и начальникам генштабов РФ и Беларуси проработать все детали передачи ОТРК "Искандер-М"
Фото: Минобороны России / Facebook

РФ передаст Беларуси российские оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) "Искандер-М".

Об этом 25 июня в ходе переговоров в Санкт-Петербурге сообщил Александру Лукашенко, который называет себя главой белорусского государства, президент РФ Владимир Путин.

Общение двух политиков цитирует сайт президента Беларуси.

"Как мы с вами и договаривались, вы ставили вопрос об этом, решение у нас принято: в течение ближайших нескольких месяцев передадим Беларуси ракетно-тактические комплексы "Искандер-М", которые, как известно, могут применять как баллистические, так и крылатые ракеты, причем как в обычном, так и в ядерном исполнении", – сказал Путин.

Глава Кремля предложил поручить главам минобороны и начальникам генштабов РФ и Беларуси проработать все детали.

Контекст:

Российские войска с 24 февраля заходили в Украину в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до начала полномасштабного вторжения РФ министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет. Также с территории Беларуси Россия периодически запускает по украинским объектам ракеты.

Западные страны считают Беларусь соучастницей РФ в агрессии против Украины и вводят санкции не только против России, но и против Беларуси.

Генштаб ВСУ сообщил 28 мая, что в Брестскую область Беларуси перемещен дивизион установок "Искандер-М". "Сохраняется угроза нанесения ударов по объектам инфраструктуры и подразделениям сил обороны с территории Республики Беларусь", – говорится в сообщении.

Президент Украины Владимир Зеленский 15 июня на заседании ставки верховного главнокомандующего относительно возможной угрозы нового вторжения со стороны Беларуси поручил провести проверку готовности в четырех областях.

Глава украинской разведки Кирилл Буданов говорил 22 июня, что "на данном этапе никакой угрозы с белорусской стороны нет".

Ночью 25 июня российские военные возобновили пуски "Искандеров" с территории Беларуси и впервые применили дальние бомбардировщики Ту-22М3 из воздушного пространства Беларуси.

Теги: Россия, Владимир Путин, Беларусь, Александр Лукашенко, Санкт-Петербург, переговоры, ракеты, президент, баллистическая ракета, крылатая ракета
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