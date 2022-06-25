Путин сообщил Лукашенко о решении передать Беларуси ОТРК "Искандер-М" в ближайшие несколько месяцев

Об этом 25 июня в ходе переговоров в Санкт-Петербурге сообщил Александру Лукашенко, который называет себя главой белорусского государства, президент РФ Владимир Путин.
Общение двух политиков цитирует сайт президента Беларуси.
"Как мы с вами и договаривались, вы ставили вопрос об этом, решение у нас принято: в течение ближайших нескольких месяцев передадим Беларуси ракетно-тактические комплексы "Искандер-М", которые, как известно, могут применять как баллистические, так и крылатые ракеты, причем как в обычном, так и в ядерном исполнении", – сказал Путин.
Глава Кремля предложил поручить главам минобороны и начальникам генштабов РФ и Беларуси проработать все детали.
Российские войска с 24 февраля заходили в Украину в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до начала полномасштабного вторжения РФ министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет. Также с территории Беларуси Россия периодически запускает по украинским объектам ракеты.
Западные страны считают Беларусь соучастницей РФ в агрессии против Украины и вводят санкции не только против России, но и против Беларуси.
Генштаб ВСУ сообщил 28 мая, что в Брестскую область Беларуси перемещен дивизион установок "Искандер-М". "Сохраняется угроза нанесения ударов по объектам инфраструктуры и подразделениям сил обороны с территории Республики Беларусь", – говорится в сообщении.
Президент Украины Владимир Зеленский 15 июня на заседании ставки верховного главнокомандующего относительно возможной угрозы нового вторжения со стороны Беларуси поручил провести проверку готовности в четырех областях.
Глава украинской разведки Кирилл Буданов говорил 22 июня, что "на данном этапе никакой угрозы с белорусской стороны нет".
Ночью 25 июня российские военные возобновили пуски "Искандеров" с территории Беларуси и впервые применили дальние бомбардировщики Ту-22М3 из воздушного пространства Беларуси.