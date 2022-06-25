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Путин предложил дооборудовать в РФ штурмовики Су-25, находящиеся на вооружении белорусской армии, и начать подготовку летчиков

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Модернизация белорусских Су-25 должна быть проведена на авиационных заводах России, отметил в ходе беседы с Лукашенко Путин
Модернизация белорусских Су-25 должна быть проведена на авиационных заводах России, отметил в ходе беседы с Лукашенко Путин
Фото: Министерство обороны Республики Беларусь / Telegram

Президент РФ Владимир Путин предложил дооборудовать в России находящиеся на вооружении белорусской армии штурмовики Су-25.

Об этом глава Кремля заявил 25 июня в ходе переговоров в Санкт-Петербурге с Александром Лукашенко, который называет себя главой белорусского государства.

Общение двух политиков цитирует сайт президента Беларуси.

Лукашенко в ходе беседы сказал Путину, что белорусские власти "очень напрягают" тренировочные полеты самолетов НАТО. Он попросил президента РФ помочь "приспособить самолеты", которые есть в армии Беларуси, "которые могут нести ядерные заряды".

"Если тренируются, то, наверное, что-то думают. Потому что зачем тренироваться?" – отметил Лукашенко.

В ответ Путин предложил Лукашенко дооборудовать штурмовики.

"На вооружении белорусской армии находится достаточно большая группировка самолетов Су-25. Их можно было бы дооборудовать, правда, эта модернизация должна быть проведена на авиационных заводах России (мы с вами договоримся, как это сделать) – и соответствующим образом начать подготовку летного состава", – подчеркнул глава Кремля.

Лукашенко приехал к Путину в Подмосковье 23 июня. Два дня политики проводили неформальное общение в Завидово. Официальная программа началась 25 июня в Санкт-Петербурге.

В ходе переговоров Лукашенко заявил Путину, что изоляция Литвой Калининграда "сродни объявлению какой-то войны". Также он отметил, что Беларусь "очень напрягает" ситуация и политика руководства Польши и Литвы по отношению к республике.

Путин сообщил Лукашенко о решении передать Беларуси ОТРК "Искандер-М" в ближайшие несколько месяцев.

Контекст:

Лукашенко поддерживает агрессивные действия Кремля. На встрече с Путиным 11 марта он заявлял, что Украина якобы готовила вторжение в Беларусь и только "спецоперация" смогла его предотвратить. Фраза Лукашенко "А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение" стала мемом.

Украина и западные страны считают Беларусь соучастницей РФ в войне и вводят санкции не только против России, но и против Беларуси.

В конце мая Лукашенко заявил о необходимости "немедленно создавать" оперативное командование у границы с Украиной и поручил создать "народное ополчение".

Теги: Россия, Владимир Путин, НАТО, Беларусь, Александр Лукашенко, Санкт-Петербург, авиация, переговоры, агрессия, Су-25, самолеты, президент, встреча
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