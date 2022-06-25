Путин предложил дооборудовать в РФ штурмовики Су-25, находящиеся на вооружении белорусской армии, и начать подготовку летчиков

Об этом глава Кремля заявил 25 июня в ходе переговоров в Санкт-Петербурге с Александром Лукашенко, который называет себя главой белорусского государства.
Общение двух политиков цитирует сайт президента Беларуси.
Лукашенко в ходе беседы сказал Путину, что белорусские власти "очень напрягают" тренировочные полеты самолетов НАТО. Он попросил президента РФ помочь "приспособить самолеты", которые есть в армии Беларуси, "которые могут нести ядерные заряды".
"Если тренируются, то, наверное, что-то думают. Потому что зачем тренироваться?" – отметил Лукашенко.
В ответ Путин предложил Лукашенко дооборудовать штурмовики.
"На вооружении белорусской армии находится достаточно большая группировка самолетов Су-25. Их можно было бы дооборудовать, правда, эта модернизация должна быть проведена на авиационных заводах России (мы с вами договоримся, как это сделать) – и соответствующим образом начать подготовку летного состава", – подчеркнул глава Кремля.
Лукашенко приехал к Путину в Подмосковье 23 июня. Два дня политики проводили неформальное общение в Завидово. Официальная программа началась 25 июня в Санкт-Петербурге.
В ходе переговоров Лукашенко заявил Путину, что изоляция Литвой Калининграда "сродни объявлению какой-то войны". Также он отметил, что Беларусь "очень напрягает" ситуация и политика руководства Польши и Литвы по отношению к республике.
Путин сообщил Лукашенко о решении передать Беларуси ОТРК "Искандер-М" в ближайшие несколько месяцев.
Лукашенко поддерживает агрессивные действия Кремля. На встрече с Путиным 11 марта он заявлял, что Украина якобы готовила вторжение в Беларусь и только "спецоперация" смогла его предотвратить. Фраза Лукашенко "А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение" стала мемом.
Украина и западные страны считают Беларусь соучастницей РФ в войне и вводят санкции не только против России, но и против Беларуси.
В конце мая Лукашенко заявил о необходимости "немедленно создавать" оперативное командование у границы с Украиной и поручил создать "народное ополчение".