Путин предложил дооборудовать в РФ штурмовики Су-25, находящиеся на вооружении белорусской армии, и начать подготовку летчиков

Модернизация белорусских Су-25 должна быть проведена на авиационных заводах России, отметил в ходе беседы с Лукашенко Путин Фото: Министерство обороны Республики Беларусь / Telegram

Об этом глава Кремля заявил 25 июня в ходе переговоров в Санкт-Петербурге с Александром Лукашенко, который называет себя главой белорусского государства.

Общение двух политиков цитирует сайт президента Беларуси.

Лукашенко в ходе беседы сказал Путину, что белорусские власти "очень напрягают" тренировочные полеты самолетов НАТО. Он попросил президента РФ помочь "приспособить самолеты", которые есть в армии Беларуси, "которые могут нести ядерные заряды".

"Если тренируются, то, наверное, что-то думают. Потому что зачем тренироваться?" – отметил Лукашенко.

В ответ Путин предложил Лукашенко дооборудовать штурмовики.

"На вооружении белорусской армии находится достаточно большая группировка самолетов Су-25. Их можно было бы дооборудовать, правда, эта модернизация должна быть проведена на авиационных заводах России (мы с вами договоримся, как это сделать) – и соответствующим образом начать подготовку летного состава", – подчеркнул глава Кремля.

Лукашенко приехал к Путину в Подмосковье 23 июня. Два дня политики проводили неформальное общение в Завидово. Официальная программа началась 25 июня в Санкт-Петербурге.

В ходе переговоров Лукашенко заявил Путину, что изоляция Литвой Калининграда "сродни объявлению какой-то войны". Также он отметил, что Беларусь "очень напрягает" ситуация и политика руководства Польши и Литвы по отношению к республике.

Путин сообщил Лукашенко о решении передать Беларуси ОТРК "Искандер-М" в ближайшие несколько месяцев.