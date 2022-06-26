Развертывание ПВО и ПРО в Украине должно быть закреплено в стратегии НАТО – Резников

Резников считает, что как минимум европейская часть РФ должна быть демилитаризована перед тем, как могут начаться переговоры о возобновлении диалога между Москвой и цивилизованным миром Фото: Резніков Олексій / Facebook

"Подлость этих атак в том, что они осуществляются либо с глубины территории России, либо с территории Беларуси, либо из акваторий Каспийского и Черного морей", – подчеркнул он.

Резников ожидает, что будет быстрый и долгосрочный ответ на эти действия российских оккупантов.

"Быстрый ответ на этот вызов должен состоять из двух частей. Первая – это ужесточение санкций. Чтобы Россия не могла производить и поддерживать в рабочем состоянии высокотехнологичное оружие, которое сейчас содержит множество комплектующих, поставляемых компаниями из стран НАТО. Вторая – это скорейшее развертывание эффективной системы ПВО/ПРО в Украине. Это дополнительные 500–1000 км безопасности для каждого европейского города. Это очень наглядный и логичный шаг, который должен быть закреплен в стратегии Североатлантического альянса", – написал министр.

Долгосрочный ответ, по мнению Резникова, очевиден.

"Условием диалога о возобновлении отношений цивилизованного мира с Россией должна стать демилитаризация как минимум европейской части государства-террориста. Глубина и параметры демилитаризации должны быть определены специалистами", – пояснил он.