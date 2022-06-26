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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Развертывание ПВО и ПРО в Украине должно быть закреплено в стратегии НАТО – Резников

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Резников считает, что как минимум европейская часть РФ должна быть демилитаризована перед тем, как могут начаться переговоры о возобновлении диалога между Москвой и цивилизованным миром
Резников считает, что как минимум европейская часть РФ должна быть демилитаризована перед тем, как могут начаться переговоры о возобновлении диалога между Москвой и цивилизованным миром
Фото: Резніков Олексій / Facebook

Ракетные обстрелы Россией украинских мирных городов – это военные преступления и вызов безопасности всей Европы. Об этом министр обороны Украины Алексей Резников сообщил в Facebook.

"Подлость этих атак в том, что они осуществляются либо с глубины территории России, либо с территории Беларуси, либо из акваторий Каспийского и Черного морей", – подчеркнул он.

Резников ожидает, что будет быстрый и долгосрочный ответ на эти действия российских оккупантов.

"Быстрый ответ на этот вызов должен состоять из двух частей. Первая – это ужесточение санкций. Чтобы Россия не могла производить и поддерживать в рабочем состоянии высокотехнологичное оружие, которое сейчас содержит множество комплектующих, поставляемых компаниями из стран НАТО. Вторая – это скорейшее развертывание эффективной системы ПВО/ПРО в Украине. Это дополнительные 500–1000 км безопасности для каждого европейского города. Это очень наглядный и логичный шаг, который должен быть закреплен в стратегии Североатлантического альянса", – написал министр.

Долгосрочный ответ, по мнению Резникова, очевиден.

"Условием диалога о возобновлении отношений цивилизованного мира с Россией должна стать демилитаризация как минимум европейской части государства-террориста. Глубина и параметры демилитаризации должны быть определены специалистами", – пояснил он.

Скриншот: Резніков Олексій / Facebook
Скриншот: Резніков Олексій / Facebook

Контекст:

Сегодня ночью оккупанты обстреливали жилые районы Харькова и Харьковской области. В частности, ракета попала в жилой двухэтажный дом, двух жителей города госпитализировали.

Утром 26 июня РФ нанесла ракетные удары по Киеву. Ракеты попали в жилой девятиэтажный дом в Шевченковском районе Киева, частично разрушив три этажа, и оставили огромную воронку рядом с детским садиком. По данным Офиса генпрокурора, погиб один человек, шестеро пострадали, в том числе семилетняя девочка и ее мать, которых достали из-под завалов. Столицу оккупанты обстреливали с применением стратегических бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160 из района Каспийского моря ракетами Х-101. Часть ракет сбила украинская ПВО.

Также оккупанты сегодня нанесли два ракетных удара вблизи Черкасс (один человек погиб, еще пять травмированы) и атаковали Одесскую область (обе ракеты, которые были выпущены с территории оккупированного Крыма, сбила ПВО).

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Одесса, НАТО, Черкассы, оружие, санкции, ПВО, Алексей Резников, обстрелы, демилитаризация, ракеты, бомбардировщики
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