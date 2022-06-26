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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Генштабе ВСУ объяснили разницу между поставляемыми в Украину американскими системами MLRS и HIMARS

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Системы отличаются числом пусковых контейнеров
Системы отличаются числом пусковых контейнеров
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Fаcebook

Американские реактивные системы залпового огня MLRS и HIMARS поставляются в Украину с боеприпасами дальностью до 70 километров. Об этом проинформировал 26 июня в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"В реалиях нашей войны мы будем получать обе системы – MLRS и HIMARS – с ракетами для дальности до 70 километров. [...] Для активного уничтожения российской армии, штабов, пунктов управления, логистических сообщений и живой силы на больших расстояниях это идеальная замена системам "Смерч" и "Ураган", – говорится в сообщении.

Украинские военные рассказали, что эти системы отличаются колесной базой и количеством пусковых контейнеров.

MLRS (Multiple Launch Rocket System) М270 – на гусеничной базе бронемашины Bradley, имеет два отдельных пусковых контейнера, каждый из которых может быть снаряжен одной или шестью ракетами, их максимальная дальность: 32, 45, 70 и 300 км.

HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) – на колесной базе, имеет один пусковой контейнер. Набор ракет для пускового контейнера такой же, как для MLRS.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0FeBqUeH8X4R2RSc6Z4D95PPjmbdnFM9bHarFrDY3dFqDWBjqD4TnmUw2G6rAV7xGl?__cft__[0]=AZUFOnENxLCAKjgDrR33HqmhDbqvEY6nK2os3nm_pC2RUFniSB_rOhhFLceBD2V-nMQp4Lq9QgPzBg_NfFOyiAfojFbWknKSlKmqcBTjJB9iVhYyHHetf5eQocnQuyDUQsGIY5vY9L63OgZY96XdTBox&__tn__=%2CO%2CP-R

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

1 июня президент США Джо Байден официально объявил о новом пакете военной помощи Украине, в состав которого в том числе вошли HIMARS.

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, руководство Украины заверило американскую сторону, что украинские военные не будут использовать американские РСЗО дальнего действия для поражения целей в России. В то же время посол США в Киеве Бриджит Бринк 2 июня заявила, что украинские военнослужащие сами будут определять, на какое расстояние нужно наносить удары с использованием РСЗО HIMARS.

США отправили Украине четыре установки HIMARS. Их доставку 23 июня подтвердил министр обороны Украины Алексей Резников.

О намерении передать Украине три MLRS M270 Великобритания заявляла 6 июня, такие РСЗО обещала 15 июня также Германия.

Теги: Россия, война, Генштаб ВСУ, оборона, боеприпасы, РСЗО, ВСУ, война России против Украины, ракеты, HIMARS, MLRS
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