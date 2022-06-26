В Генштабе ВСУ объяснили разницу между поставляемыми в Украину американскими системами MLRS и HIMARS

"В реалиях нашей войны мы будем получать обе системы – MLRS и HIMARS – с ракетами для дальности до 70 километров. [...] Для активного уничтожения российской армии, штабов, пунктов управления, логистических сообщений и живой силы на больших расстояниях это идеальная замена системам "Смерч" и "Ураган", – говорится в сообщении.
Украинские военные рассказали, что эти системы отличаются колесной базой и количеством пусковых контейнеров.
MLRS (Multiple Launch Rocket System) М270 – на гусеничной базе бронемашины Bradley, имеет два отдельных пусковых контейнера, каждый из которых может быть снаряжен одной или шестью ракетами, их максимальная дальность: 32, 45, 70 и 300 км.
HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) – на колесной базе, имеет один пусковой контейнер. Набор ракет для пускового контейнера такой же, как для MLRS.
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Война России против Украины. Главное (обновляется)
1 июня президент США Джо Байден официально объявил о новом пакете военной помощи Украине, в состав которого в том числе вошли HIMARS.
По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, руководство Украины заверило американскую сторону, что украинские военные не будут использовать американские РСЗО дальнего действия для поражения целей в России. В то же время посол США в Киеве Бриджит Бринк 2 июня заявила, что украинские военнослужащие сами будут определять, на какое расстояние нужно наносить удары с использованием РСЗО HIMARS.
США отправили Украине четыре установки HIMARS. Их доставку 23 июня подтвердил министр обороны Украины Алексей Резников.
О намерении передать Украине три MLRS M270 Великобритания заявляла 6 июня, такие РСЗО обещала 15 июня также Германия.