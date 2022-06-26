В Генштабе ВСУ объяснили разницу между поставляемыми в Украину американскими системами MLRS и HIMARS

"В реалиях нашей войны мы будем получать обе системы – MLRS и HIMARS – с ракетами для дальности до 70 километров. [...] Для активного уничтожения российской армии, штабов, пунктов управления, логистических сообщений и живой силы на больших расстояниях это идеальная замена системам "Смерч" и "Ураган", – говорится в сообщении.

Украинские военные рассказали, что эти системы отличаются колесной базой и количеством пусковых контейнеров.

MLRS (Multiple Launch Rocket System) М270 – на гусеничной базе бронемашины Bradley, имеет два отдельных пусковых контейнера, каждый из которых может быть снаряжен одной или шестью ракетами, их максимальная дальность: 32, 45, 70 и 300 км.

HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) – на колесной базе, имеет один пусковой контейнер. Набор ракет для пускового контейнера такой же, как для MLRS.

Война России против Украины. Главное (обновляется)