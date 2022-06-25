Залужный показал работу РСЗО HIMARS. Видео

"Реактивные системы залпового огня M142 HIMARS уже действуют в интересах обороны Украины. Артиллеристы ВСУ мастерски поражают определенные цели – военные объекты врага на нашей, украинской, территории. Спасибо американскому народу за предоставленное вооружение! Наша цель – победа", – написал он.

Контекст:

1 июня президент США Джо Байден официально объявил о новом пакете военной помощи Украине, в состав которого в том числе вошли системы реактивного огня HIMARS. По данным CNN, HIMARS будут оснащены боеприпасами с дальностью действия до 80 км.

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, руководство Украины заверило американскую сторону, что украинские военные не будут использовать американские РСЗО дальнего действия для поражения целей в России. В то же время посол США в Киеве Бриджит Бринк 2 июня заявила, что украинские военнослужащие сами будут определять, на какое расстояние нужно наносить удары с использованием ракетных систем залпового огня HIMARS, которые Украине предоставят США.

23 июня координатор по вопросам стратегических коммуникаций Совета по нацбезопасности США Джон Кирби сообщил, что администрация США приняла решение о выделении дополнительной военной помощи Украине в размере $450 млн. В минобороны США уточнили, что среди прочего в Украину будут направлены четыре системы HIMARS. Согласно данным, озвученным Кирби, общая сумма помощи Украине с февраля 2022 года составила $6,1 млрд, а с момента прихода к власти нынешней американской администрации – $6,8 млрд.

США уже отправили Украине четыре установки HIMARS. Их доставку 23 июня подтвердил министр обороны Украины Алексей Резников.