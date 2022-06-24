Угроза РФ атаковать посольство США в Украине делает актуальным вопрос закрытия неба над Киевом – ГУР Минобороны

В Госдуме РФ заявили, что удар по американскому посольству рано или поздно "станет целью" оккупантов Фото: EPA

Об этом 24 июня в Telegram заявило Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины.

Накануне в интервью "Лента.ру" депутат Госдумы РФ Юрий Швыткин после поставок Штатами в Украину ракетных систем залпового огня HIMARS призвал ударить ракетами по "главному центру принятия решений" – посольству США в Киеве.

Российский депутат заявил, что удар по американскому посольству рано или поздно "станет целью для вооруженных сил России, "народной милиции ДНР и ЛНР".

"Эта угроза направлена как на США, так и на все цивилизованные страны мира, поддерживающие Украину в борьбе с российским агрессором. Следовательно, она в очередной раз актуализирует вопрос о необходимости закрытия неба над Киевом и всей Украиной", – подчеркнули в украинской разведке.

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