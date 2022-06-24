Угроза РФ атаковать посольство США в Украине делает актуальным вопрос закрытия неба над Киевом – ГУР Минобороны

Об этом 24 июня в Telegram заявило Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины.
Накануне в интервью "Лента.ру" депутат Госдумы РФ Юрий Швыткин после поставок Штатами в Украину ракетных систем залпового огня HIMARS призвал ударить ракетами по "главному центру принятия решений" – посольству США в Киеве.
Российский депутат заявил, что удар по американскому посольству рано или поздно "станет целью для вооруженных сил России, "народной милиции ДНР и ЛНР".
"Эта угроза направлена как на США, так и на все цивилизованные страны мира, поддерживающие Украину в борьбе с российским агрессором. Следовательно, она в очередной раз актуализирует вопрос о необходимости закрытия неба над Киевом и всей Украиной", – подчеркнули в украинской разведке.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С начала полномасштабного вторжения РФ (24 февраля) Украина просила НАТО закрыть небо над страной, установив бесполетную зону – запрет на нахождение авиации над территорией. Сторона, которая вводит такой режим, очерчивает его границы и начинает отслеживать соблюдение. Все самолеты, оказавшиеся без разрешения в зоне действия режима по умолчанию считаются нарушителями и уничтожаются.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Альянс не согласится на создание бесполетной зоны над Украиной, так как не хочет распространять войну за пределы страны.
В конце апреля советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович отметил, что вопрос закрытия неба над Украиной силами НАТО уже не актуален. "Нет, это закрытый вопрос. То, что нам нужно, – это система противовоздушной обороны, которую нам уже предоставляют. А небо мы и сами закроем", – сказал он.
Президент Владимир Зеленский заявил 25 мая, что в Украине "не забыли" проблему закрытия неба. "Мы боролись с вопросом о закрытии неба. И так, знаете, шаг за шагом этот вопрос забыли. Кто-то забыл – мы не забыли. С неба прилетает ежедневно, и мы ничего тут не забыли", – подчеркнул президент.