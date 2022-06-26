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Ракетами в сторону Украины Путин шантажирует Запад на уровне "хулигана в детсадовской песочнице" – Климкин

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Ракетами Путин (на фото) и его режим "разговаривают" с Западом, считает Климкин
Ракетами Путин (на фото) и его режим "разговаривают" с Западом, считает Климкин
Фото: ЕРА

Ракетными ударами по Украине президент России Владимир Путин реагирует на предоставление Украине статуса кандидата в члены Евросоюза, а также шантажирует Запад. Об этом 26 июня заявил в Fаcebook бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Сегодня летящими в нашу сторону ракетами Путин и его режим "разговаривают" с Западом. Путин хочет "передать" ракеты [находящемуся при власти в Беларуси Александру] Лукашенко. Хотя на самом деле хочет иметь их в Беларуси под своим контролем – кто же доверит что-нибудь Лукашенко. Другого ответа на предоставление нам статуса кандидата в ЕС там не придумали и даже не способны", – написал он.

Украинский дипломат отметил, что сегодня также саммит "Большой семерки", который "России ничего положительного не несет", а на следующей неделе в Мадриде состоится саммит НАТО, на котором "Россию определят как ключевую угрозу Альянсу".

"Нас не испугаешь, и Запад теперь уже тоже. Чем дальше будет продолжаться этот шантаж на уровне "хулигана в детсадовской песочнице", тем больше шансов, что Запад будет считать эту войну не только украинской, но и своей. А значит, вместе с нами дожмет ее до победы", – объяснил Климкин.

https://www.facebook.com/pavloklimkin.ua/posts/pfbid02gMTdwEXB1ZiDEoy46GRBqYcaZiWEMpuCfvdzVZBTsktcphqxnPc7fLqLQ4dTEQiBl?__cft__[0]=AZW0S7EDvdITSf7DhMELy4wMEtgqdRO9Yi2wAorYIRLyQPkcEowsQfdXNne9RmwkSUGa_vMi7fdf_G1Ck-pVpNoS1XEeWeWr2VmDYSWVejaTIT7V58CnUDJyS3BanJY3dK4ZUR3PnAVg71KeC-oOiSJ_cGZlxbKXtcqMSaBlG_yuQw&__tn__=%2CO%2CP-R

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

26 июня российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по территории Украины.

В частности, взрывы были в Харькове, Киеве, Черкасской области. Есть раненые и погибшие.

Еще две ракеты оккупанты выпустили по Одесской области, но они были сбиты средствами ПВО.

Теги: Россия, Владимир Путин, НАТО, война, Павел Климкин, евроинтеграция, шантаж, война России против Украины, ракеты, дипломаты, Евросоюз, взрывы, ракета, саммит НАТО, ЕС, российские оккупанты
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