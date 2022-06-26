Ракетами в сторону Украины Путин шантажирует Запад на уровне "хулигана в детсадовской песочнице" – Климкин

"Сегодня летящими в нашу сторону ракетами Путин и его режим "разговаривают" с Западом. Путин хочет "передать" ракеты [находящемуся при власти в Беларуси Александру] Лукашенко. Хотя на самом деле хочет иметь их в Беларуси под своим контролем – кто же доверит что-нибудь Лукашенко. Другого ответа на предоставление нам статуса кандидата в ЕС там не придумали и даже не способны", – написал он.

Украинский дипломат отметил, что сегодня также саммит "Большой семерки", который "России ничего положительного не несет", а на следующей неделе в Мадриде состоится саммит НАТО, на котором "Россию определят как ключевую угрозу Альянсу".

"Нас не испугаешь, и Запад теперь уже тоже. Чем дальше будет продолжаться этот шантаж на уровне "хулигана в детсадовской песочнице", тем больше шансов, что Запад будет считать эту войну не только украинской, но и своей. А значит, вместе с нами дожмет ее до победы", – объяснил Климкин.

Война России против Украины. Главное (обновляется)