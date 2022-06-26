Джонсон и Макрон на саммите G7 договорились усилить помощь Украине. Считают, что есть возможность переломить ход войны

"Лидеры обсудили кризис в Украине. Они согласились, что это критический момент в развитии конфликта и есть возможность переломить ход войны. И премьер-министр, и президент Макрон подчеркнули необходимость поддержки Украины для укрепления ее позиций как в войне, так и в любых будущих переговорах", – сказано в релизе.

Согласно сообщению, Макрон и Джонсон говорили о военной помощи Украине и договорились активизировать работу в этом направлении.

"Премьер-министр подчеркнул, что любые попытки урегулировать конфликт сейчас приведут лишь к длительной нестабильности и дадут [президенту РФ Владимиру] Путину лицензию на манипулирование как суверенными странами, так и международными рынками в будущем", – подчеркивается в релизе.

Джонсон в Twitter опубликовал снимок своей встречи с Макроном.

"Мы должны поддержать Украину, чтобы укрепить ее позиции как в войне, так и в любых будущих переговорах. Президент Эммануэль Макрон и я договорились усилить нашу военную поддержку Украине в этот критический момент, а также укрепить англо-французское сотрудничество в области обороны и безопасности", – написал он.

We must support Ukraine to strengthen their hand in both the war and any future negotiations.



President @EmmanuelMacron and I agreed to step up our military support for Ukraine at this critical moment, and to enhance Anglo-French cooperation on defence and security.



* pic.twitter.com/VPcVZgM9dj — Boris Johnson (@BorisJohnson) June 26, 2022

Сайт Елисейского дворца отмечает, что Макрон и Джонсон подтвердили свою решимость поддерживать Украину в защите суверенитета и территориальной целостности, а также в подготовке восстановления страны.