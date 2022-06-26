ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Джонсон и Макрон на саммите G7 договорились усилить помощь Украине. Считают, что есть возможность переломить ход войны

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Джонсон и Макрон встретились на полях саммита G7 в Германии
Джонсон и Макрон встретились на полях саммита G7 в Германии
Фото: elysee.fr

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон 26 июня провели двустороннюю встречу на полях саммита G7. Об этом сообщила пресс-служба британского правительства.

"Лидеры обсудили кризис в Украине. Они согласились, что это критический момент в развитии конфликта и есть возможность переломить ход войны. И премьер-министр, и президент Макрон подчеркнули необходимость поддержки Украины для укрепления ее позиций как в войне, так и в любых будущих переговорах", – сказано в релизе.

Согласно сообщению, Макрон и Джонсон говорили о военной помощи Украине и договорились активизировать работу в этом направлении.

"Премьер-министр подчеркнул, что любые попытки урегулировать конфликт сейчас приведут лишь к длительной нестабильности и дадут [президенту РФ Владимиру] Путину лицензию на манипулирование как суверенными странами, так и международными рынками в будущем", – подчеркивается в релизе.

Джонсон в Twitter опубликовал снимок своей встречи с Макроном.

"Мы должны поддержать Украину, чтобы укрепить ее позиции как в войне, так и в любых будущих переговорах. Президент Эммануэль Макрон и я договорились усилить нашу военную поддержку Украине в этот критический момент, а также укрепить англо-французское сотрудничество в области обороны и безопасности", – написал он.

Сайт Елисейского дворца отмечает, что Макрон и Джонсон подтвердили свою решимость поддерживать Украину в защите суверенитета и территориальной целостности, а также в подготовке восстановления страны.

Контекст:

Саммит "Большой семерки" начал работу 26 июня в замке Эльмау в немецких Альпах, в нем примут участие лидеры США, Канады, Германии, Франции, Британии, Италии и Японии, а также руководители Еврокомиссии и Евросовета. Они обсудят последствия полномасштабного вторжения России в Украину, энергетическую безопасность и вопросы изменения климата. Саммит продлится до 28 июня.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Франция, Великобритания, саммит G7, военная помощь, помощь, Борис Джонсон, саммит, война России против Украины, Эммануэль Макрон, сотрудничество
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
50-летняя принцесса Норвегии высказалась о бисексуальности своего 47-летнего жениха – темнокожего шамана
50-летняя принцесса Норвегии высказалась о бисексуальности своего 47-летнего жениха – темнокожего шамана
  Ведущая Матвеева о сестре из РФ: Она думала, что спасение – это приехать к ним. Я написала: "Ваши убивают наших людей и детей"
  Ведущая Матвеева о сестре из РФ: Она думала, что спасение – это приехать к ним. Я написала: "Ваши убивают наших людей и детей"
Российская актриса Хаматова: Россия сошла с ума 20 лет назад. Только я этого не понимала
Российская актриса Хаматова: Россия сошла с ума 20 лет назад. Только я этого не понимала
"Быть в состоянии сделать это в 96 лет – замечательно". Елизавета II вопреки советам врачей проехалась верхом на лошади – СМИ
"Быть в состоянии сделать это в 96 лет – замечательно". Елизавета II вопреки советам врачей проехалась верхом на лошади – СМИ
"Падшая Россия. Приняла эстафету после ...бнувшегося на пол попа". 54-летняя Валерия грохнулась на сцене. Видео
"Падшая Россия. Приняла эстафету после ...бнувшегося на пол попа". 54-летняя Валерия грохнулась на сцене. Видео
"Герой стальных историй". Жена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко посвятила новый рисунок Ми-8, которые летали в осажденный Мариуполь
"Герой стальных историй". Жена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко посвятила новый рисунок Ми-8, которые летали в осажденный Мариуполь
"Красавица", "Просто излучается доброта". Виталий Ким показал свою любовь
"Красавица", "Просто излучается доброта". Виталий Ким показал свою любовь
"Да, я здесь был очень давно, но пришло время действий". 38-летний Решетник заявил, что возобновил тренировки в зале
"Да, я здесь был очень давно, но пришло время действий". 38-летний Решетник заявил, что возобновил тренировки в зале
Полякова попросила Зеленского дать украинское гражданство российскому блогеру Белоцерковской, которая осудила РФ за нападение на Украину
Полякова попросила Зеленского дать украинское гражданство российскому блогеру Белоцерковской, которая осудила РФ за нападение на Украину
  Губерман – Гордону: Борода – это хорошо, я вам тоже горячо советую. Но лет через 20
  Губерман – Гордону: Борода – это хорошо, я вам тоже горячо советую. Но лет через 20 G
Дмитрий ГОРДОН
"Опять троллинг!" Арестович рассказал, когда Украину примут в ЕС
"Опять троллинг!" Арестович рассказал, когда Украину примут в ЕС
Супруга киевского мэра Кличко высказалась о характере своего мужа и его работе
Супруга киевского мэра Кличко высказалась о характере своего мужа и его работе
  Monatik прокомментировал отношения с замалчивающей войну Седоковой
  Monatik прокомментировал отношения с замалчивающей войну Седоковой
"Огонь малая", "Красивая у вас девочка". Галкин показал Пугачеву в белом топе и мини-шортах
"Огонь малая", "Красивая у вас девочка". Галкин показал Пугачеву в белом топе и мини-шортах
  Губерман о своем возрасте: 86 – это ох...ительно много, батенька
  Губерман о своем возрасте: 86 – это ох...ительно много, батенька G
Дмитрий ГОРДОН
  Служащий в теробороне Алиев о Зеленском: Вову я поддерживаю. Он реально человек со стальными яйцами
  Служащий в теробороне Алиев о Зеленском: Вову я поддерживаю. Он реально человек со стальными яйцами
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Красавица", "Просто излучается доброта". Виталий Ким показал свою любовь (355361)
2
"Сидела в ресторане своего мужа и плакала от несправедливости". Демин рассказал о разговоре с Ани Лорак (179771)
3
"Падшая Россия. Приняла эстафету после ...бнувшегося на пол попа". 54-летняя Валерия грохнулась на сцене. Видео (133744)
4
"Огонь малая", "Красивая у вас девочка". Галкин показал Пугачеву в белом топе и мини-шортах (113477)
5
"Молит старуху с косой о скором визите". Кушанашвили рассказал, что сейчас происходит с Борисом Моисеевым (107241)
6
"Опять троллинг!" Арестович рассказал, когда Украину примут в ЕС (71076)
7
Michelle Andrade рассказала, кто еще из известных артистов, кроме нее, ушел от Потапа и Горовой (54762)
8
"Да, я здесь был очень давно, но пришло время действий". 38-летний Решетник заявил, что возобновил тренировки в зале (44373)
 
 
 
 