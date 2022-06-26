"Раздеваться будем?" Джонсон с лидерами G7 высмеял фото Путина с голым торсом

Дальнейший разговор цитирует ВВС, со ссылкой на корреспондента AFP. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо ответил, что лучше дождаться официальной совместной фотографии, а потом уже снимать верхнюю одежду.
"Но ведь мы должны показать, что мы жестче, чем Путин", – сказал Джонсон. В ответ Трюдо предложил устроить "демонстрацию голых торсов во время верховой езды", имея в виду официальную фотосессию Путина на природе в Республике Тыва, ставшую глобальным мемом в 2009 году.
"Верховая езда – лучшее, что есть на свете", – согласилась глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, не комментируя предложенную коллегами форму одежды.
В результате мировые лидеры сфотографировались в пиджаках и продолжили встречу без прессы.
VIDEO: Images from the start of the first working session of G7 leaders in Elmau Castle in Bavaria pic.twitter.com/qkWvKsXdDk— AFP News Agency (@AFP) June 26, 2022