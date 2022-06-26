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"Раздеваться будем?" Джонсон с лидерами G7 высмеял фото Путина с голым торсом

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Официальная фотосессия Путина на природе в Тыве, 2009 год
Официальная фотосессия Путина на природе в Тыве, 2009 год
Фото: www.kremlin.ru

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в начале общей встречи саммита G7 в Германии высмеял президента России Владимира Путина. Он в шутку поинтересовался, нужно ли им всем раздеться, чтоб продемонстрировать мужественность, как глава РФ на известном полуголом фото. Видео этой сцены опубликовало АFР в Twitter.

Журналисты зафиксировали, как британский премьер вместе с лидерами Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, США и ЕС рассаживаются за круглым столом. При этом слышно, как Джонсон спрашивает: "В пиджаках? Без? Раздеваемся?"

Дальнейший разговор цитирует ВВС, со ссылкой на корреспондента AFP. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо ответил, что лучше дождаться официальной совместной фотографии, а потом уже снимать верхнюю одежду.

"Но ведь мы должны показать, что мы жестче, чем Путин", – сказал Джонсон. В ответ Трюдо предложил устроить "демонстрацию голых торсов во время верховой езды", имея в виду официальную фотосессию Путина на природе в Республике Тыва, ставшую глобальным мемом в 2009 году.

"Верховая езда – лучшее, что есть на свете", – согласилась глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, не комментируя предложенную коллегами форму одежды.

В результате мировые лидеры сфотографировались в пиджаках и продолжили встречу без прессы.

Контекст:

В августе 2009 года Кремль обнародовал фотосессию Путина из отпуска в Республике Тыва в южной Сибири. На снимках он катается верхом без рубашки, плавает по горной реке и ловит рыбу. До и после этого пропагандисты не раз показывали его на фоне суровой природы, он якобы доставал со дня Черного моря старинные амфоры, летал на дельтаплане со стерхами. При этом съемки всегда проходят в условиях строгой секретности и вызывают у СМИ сомнения в их подлинности.

Теги: Россия, Владимир Путин, саммит G7, Борис Джонсон, Урсула фон дер Ляйен, Джастин Трюдо, фотосессия
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