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"Путин понимает, что будет война на истощение". В ГУР озвучили планы главы Кремля относительно Украины

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О вторжении российских войск в Украину объявлял Путин
О вторжении российских войск в Украину объявлял Путин
Фото: ЕРА

По поводу войны с Украиной президент России Владимир Путин не прислушивается ни к своему окружению, ни к представителям зарубежья. Об этом представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий сообщил "РБК-Украина" в интервью, которое было опубликовано 25 июня.

"От начала мы видим, что Путин фактически никого не слышит – как у себя внутри, так и за рубежом. Ведь было много попыток переговорить с ним. Многие мировые лидеры ездили, чтобы убедить его – президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц и другие – но не удалось", – сказал он.

Представитель ГУР подчеркнул, что "у Путина есть своя цель и он плавно к ней идет".

"Он проводит исторические параллели с Российской империей, с Петром I, который вывел Россию в Европу. Он уже говорит о войне России со Швецией, которая длилась 21 год. То есть он уже осознает, что эта война, которую он развязал, не закончится через две недели, как он этого хотел. Он понимает, что это будет война на истощение, так же как и мы это понимаем. Его план – шаг за шагом забирать наши территории и потом что-то с ними делать", – объяснил Скибицкий.

Он считает, что по крайней мере до конца 2022 года Путин свою позицию по отношению к Украине не изменит, а "дворцовый переворот" в Кремле не произойдет.

На вопрос, стоит ли ожидать, что Путин скоро умрет от болезни, Скибицкий ответил, что все будет зависеть от состояния здоровья российского президента.

"Но это также речь идет о двух-трех годах. Соответственно, время играет на руку оккупантов, и они это понимают. Даже если взять по количеству населения – ресурс Российской Федерации гораздо больше. Это уже не говоря о военном потенциале, о ядерном оружии. Они же не считают людей, они просто уничтожают свой народ, так же как пытаются уничтожить украинскую нацию", – отметил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину с целью неких "денацификации" и "демилитаризации" Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский называет действия России в Украине геноцидом. 

Теги: Россия, Владимир Путин, Швеция, война, Кремль, переговоры, разведка, вторжение, война России против Украины, президент, Вадим Скибицкий, Эммануэль Макрон, ГУР Минобороны Украины, Олаф Шольц
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