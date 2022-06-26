"Путин, до свидания". Климкин озвучил три причины предоставления Украине статуса кандидата в члены Евросоюза

"Решение было принято перед визитом, они его озвучили в Киеве. Все лидеры стран ЕС поняли, что не принять это решение означает похоронить какие-либо перспективы Европейского союза на то, чтобы быть геополитическим игроком", – сказал Климкин.
Вторым моментом он назвал опасения реакции "граждан Евросоюза, которые поддерживают в этом Украину".
"Это было бы в каком-то смысле предательством – не предоставить нам этот кандидатский статус. Третье – это важный момент, чтобы сказать [президенту России Владимиру] Путину: "Путин, все, до свидания", – объяснил Климкин.
Он согласился с мнением министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, что ключевой для кандидатства Украины была позиция президента Франции Эммануэля Макрона.
"Он был основным из тех, кто продвигал эту очень важную для нас идею", – подчеркнул Климкин.
16 июня в Киеве побывали Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги, а также президент Румынии Клаус Йоханнис.
Решение о предоставлении Украине статуса кандидата в члены ЕС было принято на саммите Европейского совета 23 июня. Это "одно из самых важных решений для Украины за все 30 лет ее независимости", отметил президент Владимир Зеленский.
Вместе с Украиной статус кандидата в члены ЕС получила Молдова, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель в Twitter. Лидеры ЕС признали также европейскую перспективу Грузии и заявили о готовности предоставить ей статус кандидата, как только будут решены приоритетные вопросы, добавил он.