87% украинцев поддержали бы вступление Украины в Евросоюз на референдуме – опрос

Против вступления в ЕС – 4%, не проголосовали бы – 8%. Поддержка вступления в ЕС единодушна среди представителей всех макрорегионов и возрастов.

Поддержка вступления в Евросоюз резко увеличилась в марте, она выросла с 68% сперва до 86% (опрос 1 марта), затем до 91% (31 марта), после чего немного упала.

Инфографика: ratinggroup.ua

69% опрошенных верят во вступление в ЕС в перспективе 5 лет (40% – в течение одного-двух лет, 29% – в пять лет). Еще 14% верят, что Украина станет членом ЕС в следующие 5–10 лет, 3% – через 10–20 лет. Только 7% не верят, что Украина интегрируется в Европейский союз.

Инфографика: ratinggroup.ua

Опрос проводился 18–19 июня, в нем участвовали 120 украинцев старше 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Результаты обработаны с использованием актуальных данных Государственной службы статистики. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу населенного пункта.

Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 2,8%.