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ПОЛИТИКА

87% украинцев поддержали бы вступление Украины в Евросоюз на референдуме – опрос

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Против вступления в ЕС 4% украинцев
Против вступления в ЕС 4% украинцев
Фото: depositphotos.com

Если бы вопрос присоединения Украины к Европейскому союзу вынесли на референдум, то вступление поддержали бы 87% украинцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг", опубликованные 20 июня.

Против вступления в ЕС – 4%, не проголосовали бы – 8%. Поддержка вступления в ЕС единодушна среди представителей всех макрорегионов и возрастов.

Поддержка вступления в Евросоюз резко увеличилась в марте, она выросла с 68% сперва до 86% (опрос 1 марта), затем до 91% (31 марта), после чего немного упала.

Инфографика: ratinggroup.ua
Инфографика: ratinggroup.ua

69% опрошенных верят во вступление в ЕС в перспективе 5 лет (40% – в течение одного-двух лет, 29% – в пять лет). Еще 14% верят, что Украина станет членом ЕС в следующие 5–10 лет, 3% – через 10–20 лет. Только 7% не верят, что Украина интегрируется в Европейский союз.

Инфографика: ratinggroup.ua
Инфографика: ratinggroup.ua

Опрос проводился 18–19 июня, в нем участвовали 120 украинцев старше 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Результаты обработаны с использованием актуальных данных Государственной службы статистики. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу населенного пункта.

Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 2,8%.

Контекст:

28 февраля 2022 года, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к блоку по специальной процедуре.

Европейский парламент 1 марта призвал институции ЕС работать над тем, чтобы предоставить Украине статус кандидата, а 8 июня поддержал резолюцию с призывом предоставить Украине статус кандидатаСостоялся неформальный саммит лидеров ЕС, где было принято решение, которое, как считают в МИД Украины, свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС.

16 июня в ходе визита в Киев лидеры Франции, Германии, Италии и Румынии выступили за немедленное предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС. Президент Франции Эммануэль Макрон добавил, что ключевые страны Евросоюза договорились предоставить этот статус Украине безусловно и уже потом выдвинуть ряд условий.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и МолдовеПри этом для начала дальнейших переговоров о вступлении Украине нужно будет выполнить ряд условий. В частности, речь идет о судебной реформе, шагах по борьбе с коррупцией, отмыванием денег и других мерах.

Заседание Европейского совета, на котором с учетом рекомендаций Еврокомиссии будет приниматься решение о статусе Украины, состоится 23–24 июня.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, соцопрос, евроинтеграция, Европейский союз, Евросоюз
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