Зеленский об атаке РФ по ТЦ в Кременчуге: Ударить по такому объекту могут только совершенно отмороженные террористы

Зеленский: И я прошу каждого и каждую: всегда, когда вы слышите сирену воздушной тревоги, выходите в укрытие. Обязательно Фото: president.gov.ua

Зеленский рассказал, что до момента объявления воздушной тревоги в ТЦ было около 1 тыс. человек и многие успели выйти из здания до удара.

"К счастью, насколько это известно в настоящее время, многие успели выйти. Их успели вывести. Но внутри еще оставались люди: работники, часть посетителей... Ударить ракетами по такому объекту могут только совершенно отмороженные террористы, которым не должно быть места на земле. И это не ошибочное попадание ракет, это просчитанный российский удар именно в этот торговый центр", – сообщил президент.

Установить точное количество жертв на данный момент невозможно, как и число тех, кто оказался под завалами, сказал Зеленский.

"Спасательная операция продолжается, но мы должны осознавать, что потери могут быть значительными. Всем раненым будет оказана вся необходимая помощь – киевские врачи отправились в Кременчуг. Министр внутренних дел – на месте, будет координировать все необходимые действия. Мои соболезнования родным и близким погибших в этом страшном теракте. И я прошу каждого и каждую: всегда, когда вы слышите сирену воздушной тревоги, выходите в укрытие. Обязательно. Не игнорируйте. Россия не будет останавливаться ни перед чем", – добавил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)