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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский об атаке РФ по ТЦ в Кременчуге: Ударить по такому объекту могут только совершенно отмороженные террористы

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Зеленский: И я прошу каждого и каждую: всегда, когда вы слышите сирену воздушной тревоги, выходите в укрытие. Обязательно
Зеленский: И я прошу каждого и каждую: всегда, когда вы слышите сирену воздушной тревоги, выходите в укрытие. Обязательно
Фото: president.gov.ua

Ракетный удар России по торговому центру в Кременчуге Полтавской области – это один из самых дерзких террористических актов в истории Европы. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил 27 июня в своем вечернем обращении, опубликованном пресс-службой главы государства.

Зеленский рассказал, что до момента объявления воздушной тревоги в ТЦ было около 1 тыс. человек и многие успели выйти из здания до удара. 

"К счастью, насколько это известно в настоящее время, многие успели выйти. Их успели вывести. Но внутри еще оставались люди: работники, часть посетителей... Ударить ракетами по такому объекту могут только совершенно отмороженные террористы, которым не должно быть места на земле. И это не ошибочное попадание ракет, это просчитанный российский удар именно в этот торговый центр", – сообщил президент. 

Установить точное количество жертв на данный момент невозможно, как и число тех, кто оказался под завалами, сказал Зеленский. 

"Спасательная операция продолжается, но мы должны осознавать, что потери могут быть значительными. Всем раненым будет оказана вся необходимая помощь – киевские врачи отправились в Кременчуг. Министр внутренних дел – на месте, будет координировать все необходимые действия. Мои соболезнования родным и близким погибших в этом страшном теракте. И я прошу каждого и каждую: всегда, когда вы слышите сирену воздушной тревоги, выходите в укрытие. Обязательно. Не игнорируйте. Россия не будет останавливаться ни перед чем", – добавил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Оккупанты нанесли ракетный удар по торговому центру в Кременчуге днем 27 июня. Вследствие удара начался пожар. По последним данным, жертвами атаки стали 13 мирных жителей, за медицинской помощью обратилось 59 человек, 25 из них были госпитализированы. Крыша супермаркета обрушилась, под завалами могли остаться люди, сообщали в МВД, спасательная операция продолжается.

По данным секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, оккупанты выпустили по Кременчугу две крылатые ракеты воздушного базирования Х-22. Одна ракета попала в торговый центр, вторая – в стадион. По информации Воздушных сил Вооруженных сил Украины, пуски осуществлялись из Курской области России.

Роман Емец, директор компании Smart Urban Solutions, которой принадлежит центр, сказал "Интерфакс-Украина", что удар пришелся на "самое людное время дня по посетителям". 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: теракт, Кременчуг, террористы, раненые, торговый центр, Владимир Зеленский, война России против Украины, ракеты, погибшие, обращение
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