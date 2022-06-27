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ВОЙНА В УКРАИНЕ

США передадут Украине системы противовоздушной обороны – советник Байдена

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США передадут Украине системы ПВО NASAMS после того, как российская армия из ракет обстреляла Киев
США передадут Украине системы ПВО NASAMS после того, как российская армия из ракет обстреляла Киев
Фото: EPA

США планируют купить Украине передовые системы противовоздушной обороны средней и большой дальности. Об этом 27 июня сообщило The New York Times, ссылаясь на слова советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.

Решение было принято на саммите G7, который проходит в Германии с 26-го по 28 июня, после того, как "Россия ракетами обстреляла столицу Украины Киев", сообщает издание. 

Салливан на саммите G7 заявил журналистам, что Штаты намерены "доработать пакет, который включает передовые средства противовоздушной обороны средней и большой дальности", но о какой именно системе говорится, он не уточнил. В то же время другой чиновник США, имя которого не называют, сказал NYT, что это будут установки NASAMS

Салливан также заявил, что США закупят и "другие предметы, которые срочно необходимы Украине, в частности боеприпасы для артиллерийских систем".

По словам собеседников издания, оружие будет оплачено за счет финансирования, которое Конгресс выделил для помощи Украине. США объявят о новых поставках вооружения на следующей неделе. 

Контекст:

С начала вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, США выделили на помощь Украине $6,3 млрд, сообщала пресс-служба министерства обороны США. Украине были отправлены, среди прочего, 1,4 тыс. зенитных комплексов Stinger, более 6,5 тыс. противотанковых систем Javelin, более 20 тыс. других противотанковых систем.

Во второй половине июня США отправили Украине четыре установки HIMARS, способные вести огонь на расстоянии свыше 70 км, вместе с высокоточными боеприпасами. Прибытие HIMARS 23 июня подтвердил министр обороны Украины Алексей Резников.

Новые противовоздушные установки у международных лидеров попросил президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к ним по видеосвязи 27 июня, пишет NYT. Он заявил, что Украину нужно защитить от российских авиаударов, в частности, таких, какие произошли в Киеве утром 26 июня – ракета попала в жилой девятиэтажный дом в Шевченковском районе Киева. В Офисе генпрокурора проинформировали, что погиб один человек, четверо пострадали

Теги: США, Белый дом, оборона, боеприпасы, Владимир Зеленский, саммит, обстрелы, ракеты, пострадавшие, Джейк Салливан, HIMARS
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