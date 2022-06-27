США передадут Украине системы противовоздушной обороны – советник Байдена

США передадут Украине системы ПВО NASAMS после того, как российская армия из ракет обстреляла Киев Фото: EPA

Решение было принято на саммите G7, который проходит в Германии с 26-го по 28 июня, после того, как "Россия ракетами обстреляла столицу Украины Киев", сообщает издание.

Салливан на саммите G7 заявил журналистам, что Штаты намерены "доработать пакет, который включает передовые средства противовоздушной обороны средней и большой дальности", но о какой именно системе говорится, он не уточнил. В то же время другой чиновник США, имя которого не называют, сказал NYT, что это будут установки NASAMS.

Салливан также заявил, что США закупят и "другие предметы, которые срочно необходимы Украине, в частности боеприпасы для артиллерийских систем".

По словам собеседников издания, оружие будет оплачено за счет финансирования, которое Конгресс выделил для помощи Украине. США объявят о новых поставках вооружения на следующей неделе.