После ракетного удара по торговому центру Украина запросила заседание Совбеза ООН

"В связи с тяжестью варварских ракетных атак со стороны российского террористического государства Украина обратилась к Совету Безопасности [ООН] с просьбой провести заседание по вопросу поддержания мира и безопасности в Украине. Фашистская Россия и все виновные в конечном итоге будут наказаны", – написал он.

Представительство Албании, председательствующей в ООН, проинформировало, что заседание назначено на 15.00 по восточноамериканскому времени сегодня (22.00 по Киеву).