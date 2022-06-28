После ракетного удара по торговому центру Украина запросила заседание Совбеза ООН

"В связи с тяжестью варварских ракетных атак со стороны российского террористического государства Украина обратилась к Совету Безопасности [ООН] с просьбой провести заседание по вопросу поддержания мира и безопасности в Украине. Фашистская Россия и все виновные в конечном итоге будут наказаны", – написал он.
Представительство Албании, председательствующей в ООН, проинформировало, что заседание назначено на 15.00 по восточноамериканскому времени сегодня (22.00 по Киеву).
In light of gravity of barbaric missile attacks by russian terrorist state Ukraine has requested Security Council to hold a meeting under agenda item Maintenance peace & security of Ukraine. The fascist russia & all responsible eventually will be punished https://t.co/NPeyZmAiY0 pic.twitter.com/w5RrwRPNUj— Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) June 27, 2022
Оккупанты нанесли ракетный удар по торговому центру в Кременчуге днем 27 июня. По словам президента Украины Владимира Зеленского, перед объявлением воздушной тревоги в ТЦ было около 1 тыс. человек, многие успели покинуть здание до ракетного удара.
Вследствие обстрела начался пожар, обрушились конструкции здания. По информации местных властей, жертвами атаки стали уже 18 мирных жителей. Десятки пострадавших обратились за медицинской помощью, информировали в ГСЧС. Оценить, сколько людей находится под завалами, пока невозможно, говорил Зеленский. Правоохранители уже зарегистрировали 40 заявлений о пропавших без вести. Спасательная операция в ТЦ продолжалась и ночью.
По данным секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, оккупанты выпустили по Кременчугу две крылатые ракеты воздушного базирования Х-22. Одна ракета попала в торговый центр, вторая – в стадион. По информации Воздушных сил Вооруженных сил Украины, пуски осуществлялись из Курской области России.
Нанесение удара осудили ряд государств, G7 выпустила специальное заявление об атаке, в котором подчеркивается, что президент РФ Владимир Путин будет привлечен к ответственности за это.