Число жертв ракетного обстрела Кременчуга возросло до 15. Зарегистрировано 40 заявлений о пропавших без вести

В момент прилета российской ракеты в торговом центре были люди Фото: ЕРА

"На сейчас известно уже о 15 погибших", – написал он.

Офис генерального прокурора Украины сообщил в Fаcebook около 23.00 в понедельник, что поступило более 40 заявлений от граждан о том, что их родственники пропали без вести.

"Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", – отметили в ведомстве.

Скриншот: Офіс Генерального прокурора / Facebook



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