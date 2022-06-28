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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Число жертв ракетного обстрела Кременчуга возросло до 15. Зарегистрировано 40 заявлений о пропавших без вести

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В момент прилета российской ракеты в торговом центре были люди
В момент прилета российской ракеты в торговом центре были люди
Фото: ЕРА

В Кременчуге Полтавской области число жертв ракетного удара России по торговому центру "Амстор" 27 июня выросло до 15 человек. Об этом 28 июня сообщил в Telegram глава областной военной администрации Дмитрий Лунин.

"На сейчас известно уже о 15 погибших", – написал он.

Офис генерального прокурора Украины сообщил в Fаcebook около 23.00 в понедельник, что поступило более 40 заявлений от граждан о том, что их родственники пропали без вести.

"Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", – отметили в ведомстве.

Скриншот: Офіс Генерального прокурора / Facebook
Скриншот: Офіс Генерального прокурора / Facebook


Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Оккупанты нанесли ракетный удар по торговому центру в Кременчуге днем 27 июня. По словам президента Украины Владимира Зеленского, в ТЦ было более 1 тыс. человек. Вследствие удара начался пожар.

Роман Емец, директор компании Smart Urban Solutions, которой принадлежит центр, сказал "Интерфакс-Украина", что удар пришелся на "самое людное время дня по посетителям". Здание полностью сгорело. 

По данным секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, оккупанты выпустили по Кременчугу две крылатые ракеты воздушного базирования Х-22. Одна ракета попала в торговый центр, вторая – в стадион. По информации Воздушных сил Вооруженных сил Украины, пуски осуществлялись из Курской области России.

Крыша супермаркета обрушилась, под завалами могли остаться люди, сообщали в МВД, спасательная операция продолжается.

Теги: Россия, убийство, война, Кременчуг, вторжение, жертвы, расследование, преступление, обстрелы, война России против Украины, уголовное производство, погибшие, Офис генпрокурора, Дмитрий Лунин, российские оккупанты
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