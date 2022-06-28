Лидеры G7 выпустили заявление об атаке России на торговый центр в Украине

Заявление опубликовали в Twitter немецкого председательства в G7 вечером 27 июня.

"Мы вместе с Украиной скорбим о невинных жертвах этого жестокого нападения. Неизбирательные нападения на невинных гражданских лиц являются военным преступлением. Президент России [Владимир] Путин и все виновные будут привлечены к ответственности", – сказано в сообщении.

Лидеры G7 27 июня выпустили заявление, в котором подтвердили свою поддержку Украины перед лицом войны.

"Мы будем продолжать оказывать финансовую, гуманитарную, а также военную поддержку Украине столько, сколько потребуется. Мы не успокоимся, пока Россия не прекратит свою жестокую и бессмысленную войну против Украины", – добавили авторы заявления.

#G7 Leaders Statement: We solemnly condemn the abominable attack on a shopping mall in #Kremenchuk. We will not rest until Russia ends its cruel and senseless war on Ukraine. #G7GER pic.twitter.com/t4x9EJqzCv — G7 GER (@G7) June 27, 2022