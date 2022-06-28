Лидеры G7 выпустили заявление об атаке России на торговый центр в Украине

Заявление опубликовали в Twitter немецкого председательства в G7 вечером 27 июня.
"Мы вместе с Украиной скорбим о невинных жертвах этого жестокого нападения. Неизбирательные нападения на невинных гражданских лиц являются военным преступлением. Президент России [Владимир] Путин и все виновные будут привлечены к ответственности", – сказано в сообщении.
Лидеры G7 27 июня выпустили заявление, в котором подтвердили свою поддержку Украины перед лицом войны.
"Мы будем продолжать оказывать финансовую, гуманитарную, а также военную поддержку Украине столько, сколько потребуется. Мы не успокоимся, пока Россия не прекратит свою жестокую и бессмысленную войну против Украины", – добавили авторы заявления.
#G7 Leaders Statement: We solemnly condemn the abominable attack on a shopping mall in #Kremenchuk. We will not rest until Russia ends its cruel and senseless war on Ukraine. #G7GER pic.twitter.com/t4x9EJqzCv— G7 GER (@G7) June 27, 2022
Оккупанты нанесли ракетный удар по торговому центру в Кременчуге днем 27 июня. По словам президента Украины Владимира Зеленского, перед объявлением воздушной тревоги в ТЦ были около 1 тыс. человек, многие успели покинуть здание до ракетного удара.
Вследствие обстрела начался пожар, обрушились конструкции здания. По информации местных властей, жертвами атаки стали уже 15 мирных жителей. Десятки пострадавших обратились за медицинской помощью, информировали в ГСЧС. Оценить, сколько людей находится под завалами, пока невозможно, говорил Зеленский. Правоохранители уже зарегистрировали 40 заявлений о пропавших без вести. Спасательная операция в ТЦ продолжается и ночью.
По данным секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, оккупанты выпустили по Кременчугу две крылатые ракеты воздушного базирования Х-22. Одна ракета попала в торговый центр, вторая – в стадион. По информации Воздушных сил Вооруженных сил Украины, пуски осуществлялись из Курской области России.
Саммит "Большой семерки" начал работу 26 июня в замке Эльмау в Немецких Альпах, в нем принимают участие лидеры США, Канады, Германии, Франции, Британии, Италии и Японии, а также руководители Еврокомиссии и Евросовета. Ключевые темы обсуждения – последствия полномасштабного вторжения России в Украину, энергетическая безопасность и вопросы изменения климата. Саммит продлится до 28 июня.