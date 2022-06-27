Зеленский призвал лидеров G7 сделать все возможное, чтобы положить конец вторжению России в Украину до конца года

Французская Le Monde, ссылаясь на источник Agence France Presse (AFP) (новость AFP доступна в закрытой ленте), приводит опасения Зеленского о том, что продлившаяся до зимы война рискует разгореться и дальше.

Поэтому украинский лидер призвал лидеров G7 сделать максимум для прекращения войны до конца года, в том числе путем усиления санкций против России, сказал источник.

Зеленский 27 июня в Telegram уточнил, что во время обращения к участникам саммита государств "Большой семерки" он предложил пять конкретных шагов, которые могут быть полезны для Украины, всей Европы и, что важно, для уменьшения колоссальных расходов всех стран из-за этой российской войны.

По мнению президента, первое – это действенные гарантии безопасности для нашего государства. Второе – современная противоракетная оборона (ПРО) для Украины и поставка достаточного объема оружия.

"Россия ужесточает ракетные обстрелы Украины, поэтому очень важно гарантировать гражданскому населению базовую безопасность. Возвращение людей к работе позволит запустить экономические процессы, ведь сегодня ежемесячный дефицит бюджета [Украины] составляет $5 млрд", – цитирует слова Зеленского официальный сайт президента Украины.

Третий шаг, о котором говорит Зеленский, – возобновление аграрного экспорта из Украины. Далее, по его плану, должны последовать признание России государством – спонсором терроризма, радикальное ограничение нефтяных доходов и конфискация всех замороженных и арестованных российских активов.

Пятое, что необходимо, – это послевоенное восстановление Украины, которое, как ожидает Зеленский, станет самым большим экономическим проектом нашего времени.



