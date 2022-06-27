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Зеленский призвал лидеров "Большой семерки" усилить санкции против России

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Зеленский по видеосвязи присоединился к саммиту лидеров "Большой семерки"
Зеленский по видеосвязи присоединился к саммиту лидеров "Большой семерки"
Фото: Zelenskiy / Official / Telegram

Президент Украины Владими Зеленский в режиме видеоконференции обратился к саммиту лидеров G7 в замке Эльмау. Об этом украинский лидер сообщил 27 июня в Telegram.

По признанию Зеленского, Украина ощущает поддержку государств «Большой семерки».

"Спасибо за оборонную и финансовую помощь нашей стране в борьбе с российским вторжением", – написал президент.

Он подчеркнул, что для Украины важна и последовательная позиция стран G7 относительно санкций. Зеленский убежден, что санкции должны и дальше усиливаться, в частности путем ограничения цены на нефть, которую экспортирует агрессор.

Контекст:

В ответ на нападение России на Украину США, Канада, Евросоюз, Великобритания, Австралия и Япония ввели против РФ несколько пакетов санкций. По данным глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 8,2 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – почти 11 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

США, в частности, отключили часть российских банков от международной межбанковской системы SWIFT, наложили санкции на Центробанк России, заморозив его зарубежные активы, ввели эмбарго на импорт российских энергоресурсов – нефти и газа – и лишили РФ статуса наибольшего содействия (торговых привилегий), что позволит повысить таможенные пошлины и ввести другие ограничения.

3 июня Европейский совет утвердил шестой пакет санкций, который, в частности, включает поэтапный отказ от российской нефти. Из-за этого Россия может недополучить около $22 млрд доходов, подсчитало агентство Bloomberg.

23 июня Великобритания расширила санкции против России, распространив запрет экспорта на технологии, связанные с нефтью. В то же время агентство Reuters выяснило, что экспортировать нефть России помогает Индия. Кроме того, Индия, став крупнейшим переработчиком нефти из РФ, способствует попаданию российских нефтепродуктов на рынок США в обход санкций.

Теги: Россия, Украина, санкции, нефть, Большая семерка, вторжение, Владимир Зеленский, саммит, российская агрессия, война России против Украины
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