Индия помогает РФ экспортировать нефть – СМИ

Как отмечает агентство, сертификация Индийским регистром судоходства (IRClass), одной из ведущих мировых классификационных компаний, обеспечивает последнее звено в цепочке оформления документов, после страхового покрытия, необходимого для поддержания на плаву танкерного флота государственного "Совкомфлота" и доставки российской сырой нефти на зарубежные рынки.
Данные, собранные с веб-сайта IRClass, показывают, что компания сертифицировала более 80 судов, находящихся под управлением SCF Management Services (Dubai) Ltd – базирующейся в Дубае организации, которая указана на веб-сайте "Совкомфлота" как дочерняя компания.
Источник в судоходстве в Индии, знакомый с процессом сертификации, сообщил, что большинство судов "Совкомфлота" уже перешли на IRClass через дубайское подразделение.
Классификационные компании удостоверяют, что суда безопасны и мореходны, это необходимо для обеспечения страхования и доступа в порты.
После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.
3 июня Европейский совет утвердил шестой пакет санкций, который, в частности, включает поэтапный отказ от российской нефти. Из-за этого Россия может недополучить около $22 млрд доходов, подсчитало агентство Bloomberg.