Индия помогает РФ экспортировать нефть – СМИ

Как отмечает агентство, сертификация Индийским регистром судоходства (IRClass), одной из ведущих мировых классификационных компаний, обеспечивает последнее звено в цепочке оформления документов, после страхового покрытия, необходимого для поддержания на плаву танкерного флота государственного "Совкомфлота" и доставки российской сырой нефти на зарубежные рынки.

Данные, собранные с веб-сайта IRClass, показывают, что компания сертифицировала более 80 судов, находящихся под управлением SCF Management Services (Dubai) Ltd – базирующейся в Дубае организации, которая указана на веб-сайте "Совкомфлота" как дочерняя компания.

Источник в судоходстве в Индии, знакомый с процессом сертификации, сообщил, что большинство судов "Совкомфлота" уже перешли на IRClass через дубайское подразделение.

Классификационные компании удостоверяют, что суда безопасны и мореходны, это необходимо для обеспечения страхования и доступа в порты.