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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Мы продолжим поддерживать Украину столько, сколько потребуется". Лидеры G7 выпустили совместное заявление

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Саммит лидеров G7 проходит в Германии
Саммит лидеров G7 проходит в Германии
Фото: ЕРА

Лидеры "Большой семерки" на саммите, который проходит в Немецких Альпах, договорились о бессрочной поддержке Украины. Об этом говорится в совместном заявлении участников саммита, опубликованном 27 июня на сайте правительства ФРГ (Германия сейчас председательствует в G7).

Лидеры G7 подтвердили свою поддержку Украине, защищающей свой суверенитет, а также приветствовали решение Евросовета о предоставлении Украине и Молдове статуса кандидата в члены ЕС. 

"Мы будем и дальше предоставлять финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую помощь и поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Мы обязуемся демонстрировать глобальную ответственность и солидарность, работая над устранением международных последствий российской агрессии, особенно для наиболее уязвимых слоев населения", – сказано в заявлении. 

Агентство Bloomberg ознакомилось с документом до его официальной публикации и обращало внимание на формулировку "столько, сколько потребуется". Она важна, так как члены "Группы семи" обеспокоены затягиванием войны России против Украины, объясняло СМИ. 

Участники саммита подтвердили, что осуждают российскую агрессию, которую она ведет при поддержке Беларуси, а также попытки "силой перекраивать границы" и заменить избранных украинцами представителей власти на нелегитимных "должностных лиц" на оккупированных территориях.

"Эта разрушительная война привела к драматическим последствиям далеко за пределами Европы. Она представляет собой вопиющее нарушение международного права, в частности грубое нарушение устава ООН. Мы вновь требуем от России положить конец этой войне по собственному выбору, немедленно и безоговорочно прекратить все военные действия и вывести свои войска и военную технику со всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ", – подчеркнули авторы заявления. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Саммит "Большой семерки" начал работу 26 июня в замке Эльмау в Немецких Альпах, в нем принимают участие лидеры США, Канады, Германии, Франции, Британии, Италии и Японии, а также руководители Еврокомиссии и Евросовета. Ключевые темы обсуждения – последствия полномасштабного вторжения России в Украину, энергетическая безопасность и вопросы изменения климата. Саммит продлится до 28 июня.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, ООН, Большая семерка, саммит G7, война России против Украины, ЕС
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