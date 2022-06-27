Лидеры G7 в итоговом заявлении объявят о бессрочной военной и финансовой поддержке Украины – Bloomberg

Об этом пишет агентство Bloomberg, в распоряжении которого есть проект коммюнике.

По данным СМИ, лидеры G7 заявят, что страны продолжат оказывать финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку и будут поддерживать Украину "столько, сколько потребуется".

Агентство отмечает, что формулировка важна, так как члены "Группы семи" обеспокоены затягиванием войны России против Украины. Некоторые члены G7, в частности Франция и Германия, по данным Bloomberg, "намекнули, что они могут быть более открыты к идее прекращения огня путем переговоров".