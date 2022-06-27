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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Лидеры G7 в итоговом заявлении объявят о бессрочной военной и финансовой поддержке Украины – Bloomberg

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Саммит G7 продлится до 28 июня
Саммит G7 продлится до 28 июня
Фото: ЕРА

Лидеры "Большой семерки" в заявлении по итогам саммита, который начался 26 июня в Германии, намерены объявить о бессрочной поддержки Украины.

Об этом пишет агентство Bloomberg, в распоряжении которого есть проект коммюнике.

По данным СМИ, лидеры G7 заявят, что страны продолжат оказывать финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку и будут поддерживать Украину "столько, сколько потребуется".

Агентство отмечает, что формулировка важна, так как члены "Группы семи" обеспокоены затягиванием войны России против Украины. Некоторые члены G7, в частности Франция и Германия, по данным Bloomberg, "намекнули, что они могут быть более открыты к идее прекращения огня путем переговоров".

Контекст:

Саммит "Большой семерки" начал работу 26 июня в замке Эльмау в немецких Альпах, в нем принимают участие лидеры США, Канады, Германии, Франции, Британии, Италии и Японии, а также руководители Еврокомиссии и Евросовета. Ключевые темы обсуждения – последствия полномасштабного вторжения России в Украину, энергетическую безопасность и вопросы изменения климата. Саммит продлится до 28 июня.

На полях саммита 26 июня встретились премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон. Оба политика считают, что сейчас критический момент в войне РФ против Украины и есть возможность переломить ее ход, сообщила канцелярия премьера Британии. Джонсон заявил, что попытки "погасить конфликт" на данном этапе приведут лишь к затяжной нестабильности и дадут президенту РФ Владимиру Путину "лицензию на вечное манипулирование как суверенными странами, так и международными рынками".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Германия, Украина, Франция, переговоры, саммит G7, военная помощь, вторжение
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