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Эмбарго на золото лишит Россию $19 млрд в год – Блинкен

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Блинкен об эмбарго на российское золото: Отсечение этого экспорта, лишение доступа к доходам в размере около $19 млрд в год это очень важно
Блинкен об эмбарго на российское золото: Отсечение этого экспорта, лишение доступа к доходам в размере около $19 млрд в год – это очень важно
Фото: ЕРА

Экспорт золота для России – второй по прибыльности после энергоресурсов, страна получает от него $19 млрд дохода ежегодно. Об этом в интервью CNN, расшифровку которого опубликовал 26 июня сайт Госдепартамента, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Золото, о котором мы только что объявили, – это второй по прибыльности экспорт России после энергетического, он составляет около $19 млрд в год – и большая его часть приходится на страны "Большой семерки". Так что отсечение этого экспорта, лишение доступа к доходам в размере около $19 млрд в год – это очень важно", – сказал госсекретарь США в ответ на вопрос об эффективности санкций, введенных против РФ за полномасштабное вторжение в Украину.

По оценке Блинкена, уже введенные санкции оказывают серьезное воздействие на РФ.

"Даже когда она получает доходы от продажи нефти по более высоким ценам, она не может их потратить из-за экспортного контроля. Она не может приобрести то, что ей необходимо для модернизации оборонного сектора, модернизации технологий, модернизации энергетической разведки, что означает, что со временем каждая из этих областей придет в упадок", – добавил он.

Контекст:

Саммит G7 проходит 26–28 июня в Германии. Членами "Большой семерки" являются США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия и Канада.

25 июня СМИ сообщили, что лидеры G7 на саммите в Германии планируют согласовать запрет на импорт российского золота в связи с войной против Украины. В офисе премьер-министра Великобритании подтвердили эти планы.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, золото, Госдепартамент США, саммит G7, эмбарго, Энтони Блинкен
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