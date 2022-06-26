Эмбарго на золото лишит Россию $19 млрд в год – Блинкен

Блинкен об эмбарго на российское золото: Отсечение этого экспорта, лишение доступа к доходам в размере около $19 млрд в год – это очень важно Фото: ЕРА

"Золото, о котором мы только что объявили, – это второй по прибыльности экспорт России после энергетического, он составляет около $19 млрд в год – и большая его часть приходится на страны "Большой семерки". Так что отсечение этого экспорта, лишение доступа к доходам в размере около $19 млрд в год – это очень важно", – сказал госсекретарь США в ответ на вопрос об эффективности санкций, введенных против РФ за полномасштабное вторжение в Украину.

По оценке Блинкена, уже введенные санкции оказывают серьезное воздействие на РФ.

"Даже когда она получает доходы от продажи нефти по более высоким ценам, она не может их потратить из-за экспортного контроля. Она не может приобрести то, что ей необходимо для модернизации оборонного сектора, модернизации технологий, модернизации энергетической разведки, что означает, что со временем каждая из этих областей придет в упадок", – добавил он.