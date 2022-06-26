Эмбарго на золото лишит Россию $19 млрд в год – Блинкен

"Золото, о котором мы только что объявили, – это второй по прибыльности экспорт России после энергетического, он составляет около $19 млрд в год – и большая его часть приходится на страны "Большой семерки". Так что отсечение этого экспорта, лишение доступа к доходам в размере около $19 млрд в год – это очень важно", – сказал госсекретарь США в ответ на вопрос об эффективности санкций, введенных против РФ за полномасштабное вторжение в Украину.
По оценке Блинкена, уже введенные санкции оказывают серьезное воздействие на РФ.
"Даже когда она получает доходы от продажи нефти по более высоким ценам, она не может их потратить из-за экспортного контроля. Она не может приобрести то, что ей необходимо для модернизации оборонного сектора, модернизации технологий, модернизации энергетической разведки, что означает, что со временем каждая из этих областей придет в упадок", – добавил он.
Саммит G7 проходит 26–28 июня в Германии. Членами "Большой семерки" являются США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия и Канада.
25 июня СМИ сообщили, что лидеры G7 на саммите в Германии планируют согласовать запрет на импорт российского золота в связи с войной против Украины. В офисе премьер-министра Великобритании подтвердили эти планы.