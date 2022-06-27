"Мы с вами и держим курс". Джонсон и Трюдо записали видео в поддержку Украины

В обращении Трюдо подчеркнул, что украинцы "сражаются, как герои, за свою землю", а Зеленский отстаивает не только Украину, но такие важные для всего мира принципы и ценности как демократия, верховенство права, территориальная неприкосновенность.

Политики отметили, что они усиливают санкции против РФ, предоставляют Украине финансовую и экономическую поддержку.

"Наше послание вам, Владимир и народ Украины, – мы приветствуем вашу борьбу, мы знаем, что она абсолютно правомерна и важна для нашего мира. Мы с вами, и держим курс", – сказал Джонсон.

Завершили обращение премьер-министры лозунгом "Слава Украине! Героям слава!".

As the @G7 gathers in Germany, Prime Minister @BorisJohnson and I want to be very clear about our support for Ukrainians and for President @ZelenskyyUa: It is unwavering. We stand with you, and we are staying the course. pic.twitter.com/Nykt3w5U7g — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) June 26, 2022

Во время встречи Джонсон также заявил, что ситуация в Украине – "решающий момент" для всего мира, сообщила канцелярия премьер-министра Великобритании.

"Украина балансирует на грани, и нам нужно склонить баланс войны в ее пользу. Это означает предоставление Украине оборонительных возможностей, подготовки и разведданных, необходимых для отражения наступления России", – цитирует его пресс-служба.