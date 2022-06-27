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"Мы с вами и держим курс". Джонсон и Трюдо записали видео в поддержку Украины

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"Слава Украине! Героям слава!" завершили обращение Трюдо и Джонсон
 "Слава Украине! – Героям слава!" – завершили обращение Трюдо и Джонсон
Скриншот: 10 Downing Street / YouTube

Премьер-министры Великобритании и Канады Борис Джонсон и Джастин Трюдо встретились на саммите G7 в Германии и записали совместное видео на английском и французском языках, в котором заявили, что их поддержка украинцев и президента Владимира Зеленского непоколебима. Видео политики опубликовали в Twitter 26 июня.

В обращении Трюдо подчеркнул, что украинцы "сражаются, как герои, за свою землю", а Зеленский отстаивает не только Украину, но такие важные для всего мира принципы и ценности как демократия, верховенство права, территориальная неприкосновенность.

Политики отметили, что они усиливают санкции против РФ, предоставляют Украине финансовую и экономическую поддержку. 

"Наше послание вам, Владимир и народ Украины, – мы приветствуем вашу борьбу, мы знаем, что она абсолютно правомерна и важна для нашего мира. Мы с вами, и держим курс", – сказал Джонсон.

Завершили обращение премьер-министры лозунгом "Слава Украине! Героям слава!". 

Во время встречи Джонсон также заявил, что ситуация в Украине – "решающий момент" для всего мира, сообщила канцелярия премьер-министра Великобритании. 

"Украина балансирует на грани, и нам нужно склонить баланс войны в ее пользу. Это означает предоставление Украине оборонительных возможностей, подготовки и разведданных, необходимых для отражения наступления России", – цитирует его пресс-служба. 

Контекст:

Саммит "Большой семерки" начал работу 26 июня в замке Эльмау в немецких Альпах, в нем примут участие лидеры США, Канады, Германии, Франции, Британии, Италии и Японии, а также руководители Еврокомиссии и Евросовета. Они обсудят последствия полномасштабного вторжения России в Украину, энергетическую безопасность и вопросы изменения климата. Саммит продлится до 28 июня.

По информации Bloomberg, лидеры G7 в заявлении по итогам саммита намерены объявить о бессрочной поддержке Украины.

Теги: Великобритания, Канада, Большая семерка, саммит G7, Борис Джонсон, война России против Украины, Джастин Трюдо
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