Великобритания готова предоставить Украине кредитные гарантии на $525 млн – Джонсон

Во время визита в Киев на прошлой неделе Джонсон обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским неотложные потребности украинского правительства, которые включают военную поддержку, открытие маршрутов из страны, заблокированных российскими военными, и срочную финансовую поддержку, позволяющую Украинскому государству функционировать.

"Украинское правительство опасается, что к осени у него может закончиться финансирование, если ему не будет оказана срочная финансовая помощь. Чтобы помочь с этой насущной потребностью, Великобритания готова предоставить еще $525 млн (или £429 млн) в качестве гарантий для кредита Всемирного банка позже в этом году", – говорится в сообщении.

В британском правительстве отметили, что объявленная сегодня новая поддержка увеличивает общую сумму фискальной поддержки, включая кредитные гарантии Великобритании, до £1,3 млрд ($1,5 млрд), а совокупную экономическую и гуманитарную помощь Великобритании Украине до £1,5 млрд ($1,8 млрд) в этом году.

"Кредитные гарантии Великобритании играют важную роль в устранении финансового дефицита Украины, позволяя многосторонним банкам развития, таким как Всемирный банк, предоставлять украинскому правительству гораздо больше кредитов, чем они могли бы в другом случае. Этот кредит покрывает такие расходы, как заработная плата украинского государственного сектора, а также содержание школ и больниц. Эти инвестиции помогут сохранить Украинское государство. Великобритания покрывает стоимость кредита только в том случае, если правительство Украины не в состоянии платить. Таким образом, они являются как инвестицией в стратегическую устойчивость Украины, так и выражением уверенности в будущем страны", – подчеркнули в пресс-службе.

Там отметили, что без международной поддержки правительство Украины "будет вынуждено пойти по пути, который ставит под угрозу их макроэкономическую стабильность и долгосрочную экономическую безопасность", включая сокращение резервов и печатание денег. Такая политика напрямую привела бы к массовой инфляции и гуманитарной катастрофе в стране, добавили в пресс-службе.

"Будущие поколения будут восхищаться и вдохновляться поистине героическим украинским сопротивлением путинскому варварству. Украина может победить и победит. Но для этого им нужна наша поддержка. Сейчас не время отказываться от Украины. Великобритания будет и впредь поддерживать Украину на каждом шагу, потому что мы знаем, что их безопасность – это наша безопасность, а их свобода – это наша свобода", – сказал Джонсон.

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