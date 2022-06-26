"Быть в состоянии сделать это в 96 лет – замечательно". Елизавета II вопреки советам врачей проехалась верхом на лошади – СМИ

По словам собеседника таблоида, то, что королева вновь смогла проехаться верхом, является прекрасным знаком после недавних проблем со здоровьем. Он отметил, что "быть в состоянии сделать это в 96 лет – замечательно".

Контекст:

Елизавета II (полное имя – Елизавета Александра Мария) родилась в 1926 году в Лондоне в королевской семье.

На британский престол Елизавета II взошла 6 февраля 1952 года после смерти отца, короля Георга VI. Церемония коронации состоялась 2 июня 1953 года.

Проблемы со здоровьем у Елизаветы II начались еще в октябре 2021 года, когда она впервые за последние 18 лет появилась на людях с тростью. 20 октября ее госпитализировали. В феврале 2022 года Елизавета II во время приема в Виндзорском замке пожаловалась, что ей тяжело двигаться.