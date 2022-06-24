Джонсон: В ближайшие месяцы Россия столкнется с нехваткой ресурсов, ВСУ смогут пойти в контрнаступление

Джонсон подчеркнул, что российские оккупанты продвигаются на Донбассе, разрушая украинские населенные пункты и неся серьезные потери в живой силе и технике.
Британский премьер отметил, что "наша служба военной разведки считает, что в ближайшие несколько месяцев РФ может прийти к точке, в которой больше не будет никакого движения вперед, потому что она исчерпала свои ресурсы".
По его словам, в этот момент партнеры Украины должны помочь ей переломить ход боевых действий.
Джонсон подчеркнул, что будет аргументировать это на саммите "Большой семерки", который состоится в ближайшие выходные в Германии, "поскольку украинцы в состоянии начать контрнаступление, его нужно поддержать техникой, которую они требуют от нас"
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Один из пленных, показания которого опубликовало ведомство, рассказал, что российским военнослужащим выдали провизию с запасом на трое суток. Но блицкриг провалился.
В начале апреля российские войска были изгнаны Вооруженными силами Украины из северных областей страны. Сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и в южной части Украины.
С начала июня активные боевые действия проходят в районе Северодонецка Луганской области. Этот участок фронта президент Украины Владимир Зеленский называл одним из самых сложных. По его словам, во многом именно в Северодонецке решается судьба украинского Донбасса.
23 июня британская разведка сообщила, что, несмотря на продвижение российских оккупантов к Лисичанску Луганской области, их попытки окружить ВСУ остаются безуспешными.