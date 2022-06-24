Джонсон: В ближайшие месяцы Россия столкнется с нехваткой ресурсов, ВСУ смогут пойти в контрнаступление

Джонсон подчеркнул, что российские оккупанты продвигаются на Донбассе, неся серьезные потери в живой силе и технике Фото: ЕРА

Джонсон подчеркнул, что российские оккупанты продвигаются на Донбассе, разрушая украинские населенные пункты и неся серьезные потери в живой силе и технике.

Британский премьер отметил, что "наша служба военной разведки считает, что в ближайшие несколько месяцев РФ может прийти к точке, в которой больше не будет никакого движения вперед, потому что она исчерпала свои ресурсы".

По его словам, в этот момент партнеры Украины должны помочь ей переломить ход боевых действий.

Джонсон подчеркнул, что будет аргументировать это на саммите "Большой семерки", который состоится в ближайшие выходные в Германии, "поскольку украинцы в состоянии начать контрнаступление, его нужно поддержать техникой, которую они требуют от нас"

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