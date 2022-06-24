ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Джонсон: В ближайшие месяцы Россия столкнется с нехваткой ресурсов, ВСУ смогут пойти в контрнаступление

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Джонсон подчеркнул, что российские оккупанты продвигаются на Донбассе, неся серьезные потери в живой силе и технике
Джонсон подчеркнул, что российские оккупанты продвигаются на Донбассе, неся серьезные потери в живой силе и технике
Фото: ЕРА

По данным британской разведки, в ближайшие несколько месяцев наступление России в Украине замедлится из-за истощения ресурсов у оккупантов. Об этом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в интервью группе европейских газет, сообщило 22 июня Reuters.

Джонсон подчеркнул, что российские оккупанты продвигаются на Донбассе, разрушая украинские населенные пункты и неся серьезные потери в живой силе и технике.

Британский премьер отметил, что "наша служба военной разведки считает, что в ближайшие несколько месяцев РФ может прийти к точке, в которой больше не будет никакого движения вперед, потому что она исчерпала свои ресурсы".

По его словам, в этот момент партнеры Украины должны помочь ей переломить ход боевых действий.

Джонсон подчеркнул, что будет аргументировать это на саммите "Большой семерки", который состоится в ближайшие выходные в Германии, "поскольку украинцы в состоянии начать контрнаступление, его нужно поддержать техникой, которую они требуют от нас"

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Один из пленных, показания которого опубликовало ведомство, рассказал, что российским военнослужащим выдали провизию с запасом на трое суток. Но блицкриг провалился

В начале апреля российские войска были изгнаны Вооруженными силами Украины из северных областей страны. Сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и в южной части Украины.

С начала июня активные боевые действия проходят в районе Северодонецка Луганской области. Этот участок фронта президент Украины Владимир Зеленский называл одним из самых сложных. По его словам, во многом именно в Северодонецке решается судьба украинского Донбасса.

23 июня британская разведка сообщила, что, несмотря на продвижение российских оккупантов к Лисичанску Луганской области, их попытки окружить ВСУ остаются безуспешными.

Теги: Россия, Украина, Великобритания, Донбасс, Северодонецк, Лисичанск, вторжение, Борис Джонсон, ВСУ, украинцы, наступление, война России против Украины, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Ты такая сексуальная лиса, Ева!" 47-летняя Лонгория показала лицо без макияжа
"Ты такая сексуальная лиса, Ева!" 47-летняя Лонгория показала лицо без макияжа
"Слишком больно. Невероятное стихотворение!" Кравец приняла участие в проекте "Буремні вірші"
"Слишком больно. Невероятное стихотворение!" Кравец приняла участие в проекте "Буремні вірші"
"Тренировался, стрелял, бегал наравне со всеми". Ветеран Ананьев рассказал о Положинском и показал фото с ним
"Тренировался, стрелял, бегал наравне со всеми". Ветеран Ананьев рассказал о Положинском и показал фото с ним
"Пьер Нарцисс, Шатунов. Кто завтра?", "Господь решил попсу послушать". "Не те умирают, ой не те". В РФ друг за другом начали умирать артисты
"Пьер Нарцисс, Шатунов. Кто завтра?", "Господь решил попсу послушать". "Не те умирают, ой не те". В РФ друг за другом начали умирать артисты
"Главное – дать понять, что никто их не забыл". Dantes призвал поддержать украинцев, которые остались на временно оккупированных территориях
"Главное – дать понять, что никто их не забыл". Dantes призвал поддержать украинцев, которые остались на временно оккупированных территориях
Сын Илона Маска официально сменил мужское имя на женское и взял девичью фамилию матери
Сын Илона Маска официально сменил мужское имя на женское и взял девичью фамилию матери
  Monatik принял участие в проекте "Буремні вірші". Видео
  Monatik принял участие в проекте "Буремні вірші". Видео
"Маленькие радости из жизни женщины". Проживающая в Германии жена мэра Киева похвасталась летним педикюром. Видео
"Маленькие радости из жизни женщины". Проживающая в Германии жена мэра Киева похвасталась летним педикюром. Видео
"Это шедевр", "Настроение поднял классно". Украинский блогер взорвал сеть детским стишком о сдохнувшем Путине. Видео
"Это шедевр", "Настроение поднял классно". Украинский блогер взорвал сеть детским стишком о сдохнувшем Путине. Видео
НАПК инициировало введение санкций против Киркорова, Королевой и близкой подруги Путина
НАПК инициировало введение санкций против Киркорова, Королевой и близкой подруги Путина
"Была мила и сказала, что любит Украину". Пэрис Хилтон на фестивале Cannes Lions носила браслет в цветах украинского флага. Видео
"Была мила и сказала, что любит Украину". Пэрис Хилтон на фестивале Cannes Lions носила браслет в цветах украинского флага. Видео
  "Замість мене". Чемеров презентовал первый в мире клип, полностью снятый на тепловизор. Видео
  "Замість мене". Чемеров презентовал первый в мире клип, полностью снятый на тепловизор. Видео
Пес Патрон получил престижную награду за спасение людей
Пес Патрон получил престижную награду за спасение людей
  "Нас йдуть "рятувати" напівфабриКати, їх ліплять з брехні та радянської вати". "The Кум" в новом клипе высмеяли российскую пропаганду. Видео
  "Нас йдуть "рятувати" напівфабриКати, їх ліплять з брехні та радянської вати". "The Кум" в новом клипе высмеяли российскую пропаганду. Видео
За полчаса до смерти Шатунова двое мужчин извлекли его в полубессознательном состоянии из внедорожника. Видео с камеры наблюдения
За полчаса до смерти Шатунова двое мужчин извлекли его в полубессознательном состоянии из внедорожника. Видео с камеры наблюдения
"Настоящая женщина". Мейхер снялась без бюстгальтера. Фото
"Настоящая женщина". Мейхер снялась без бюстгальтера. Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Я ухожу". Арестович показал, что "его доломало". Видео (636828)
2
"Любовный многоугольник". Позитив показал интимные фото с Дорофеевой после того, как она подтвердила слухи о романе с ресторатором (315134)
3
"Міняю жінку", "Вот вам и дружба семьями". В сети обсуждают нового бойфренда Дорофеевой, жену которого подозревают в связи с Dantes (184103)
4
"Можем двое суток не вылазить из кровати, наслаждаясь Соловьевым". Звезды "Квартала 95" показали, как выживший оккупант общается с женой. Видео (147460)
5
Данилко: При чем тут Ани Лорак? С ней все понятно. Лучше расскажите, как людям жить в оккупированном Херсоне и Бердянске (145778)
6
"Запомни, сынок, ты в России. Тебе нечего стесняться. Ссы тут!" Актер студии "Квартал 95" показал, как в РФ проходят "уроки трезвости" (96157)
7
За полчаса до смерти Шатунова двое мужчин извлекли его в полубессознательном состоянии из внедорожника. Видео с камеры наблюдения (95548)
8
Невзоров высмеял посвященный ему клип Шнурова: Никогда не мочусь на могилы друзей (91213)
 
 
 
 