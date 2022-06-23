Силы ПВО ВСУ сбили ракету российских оккупантов в Одесской области – глава ОВА

Об этом в видеообращении, опубликованном в Telegram, сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Максим Марченко.
"Враг пытался нанести ракетный удар по одному из районов области. Ракета была сбита нашими подразделениями противовоздушной обороны", – сказал Марченко.
Сегодня, по его словам, оккупанты обстреляли ракетами также Николаевскую, Донецкую, Луганскую и Харьковскую области.
"Пострадало много людей, разрушено много объектов инфраструктуры", – отметил Марченко.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
На прошлой неделе оккупанты обстреливали Одесскую область 14-го, 18-го и 19 июня. Ракеты сбивала ПВО.
Утром 20 июня российские оккупанты выпустили по Одессе и Одесской области две сверхзвуковые ракеты "Оникс", обе были сбиты ПВО.
После полудня в регионе снова звучала воздушная тревога, во время которой в Одессе слышали взрывы. В оперативном командовании "Юг" сообщили, что РФ нанесла массированный удар по югу Украины 14 ракетами, в Одессе сгорел логистический склад, в пригороде Очакова Николаевской области повреждены сельскохозяйственные площади.