Силы ПВО ВСУ сбили ракету российских оккупантов в Одесской области – глава ОВА

Враг пытался нанести ракетный удар по одному из районов Одесской области, сообщил глава ОВА Фото: depositphotos.com (архив)

Об этом в видеообращении, опубликованном в Telegram, сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Максим Марченко.

"Враг пытался нанести ракетный удар по одному из районов области. Ракета была сбита нашими подразделениями противовоздушной обороны", – сказал Марченко.

Сегодня, по его словам, оккупанты обстреляли ракетами также Николаевскую, Донецкую, Луганскую и Харьковскую области.

"Пострадало много людей, разрушено много объектов инфраструктуры", – отметил Марченко.

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