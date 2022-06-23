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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Силы ПВО ВСУ сбили ракету российских оккупантов в Одесской области – глава ОВА

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Враг пытался нанести ракетный удар по одному из районов Одесской области, сообщил глава ОВА
Враг пытался нанести ракетный удар по одному из районов Одесской области, сообщил глава ОВА
Фото: depositphotos.com (архив)

Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) 22 июня сбили ракету, выпущенную российскими оккупантами по территории Одесской области.

Об этом в видеообращении, опубликованном в Telegram, сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Максим Марченко.

"Враг пытался нанести ракетный удар по одному из районов области. Ракета была сбита нашими подразделениями противовоздушной обороны", – сказал Марченко.

Сегодня, по его словам, оккупанты обстреляли ракетами также Николаевскую, Донецкую, Луганскую и Харьковскую области.

"Пострадало много людей, разрушено много объектов инфраструктуры", – отметил Марченко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

На прошлой неделе оккупанты обстреливали Одесскую область 14-го18-го и 19 июня. Ракеты сбивала ПВО.

Утром 20 июня российские оккупанты выпустили по Одессе и Одесской области две сверхзвуковые ракеты "Оникс", обе были сбиты ПВО.

После полудня в регионе снова звучала воздушная тревога, во время которой в Одессе слышали взрывы. В оперативном командовании "Юг" сообщили, что РФ нанесла массированный удар по югу Украины 14 ракетами, в Одессе сгорел логистический склад, в пригороде Очакова Николаевской области повреждены сельскохозяйственные площади.

Теги: Россия, Украина, ПВО, Одесская область, ВСУ, обстрелы, Одесская ОГА, война России против Украины, ракеты, инфраструктура, российские оккупанты, Максим Марченко
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