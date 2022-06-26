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В Канаде приняли законопроект, позволяющий конфисковывать и продавать изъятые российские активы

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Канадский Сенат одобрил бюджет, включающий определенные финансовые меры
Канадский Сенат одобрил бюджет, включающий определенные финансовые меры
Фото: depositphotos.com

Сенат Канады 23 июня одобрил бюджет премьер-министра Джастина Трюдо (законопроект C-19), предусматривающий в числе прочих мер двухлетний запрет на покупку иностранцами жилья и право на конфискацию и продажу активов, изъятых в ответ на вторжение России в Украину.

Стенограмма заседания Сената опубликована на его сайте, подробности сообщило агентство Reuters.

Верхняя палата канадского парламента приняла 450-страничный законопроект C-19 без изменений. После реализации так называемого королевского согласия, которое сейчас является формальностью, он станет законом.

Канадскому правительству будет разрешено конфисковать и распоряжаться активами лиц и организаций, подвергшихся санкциям из-за вторжения РФ в Украину, чтобы использовать эти средства для поддержки Украины.

Бюджет был разработан в апреле, одна из его задач – повысить доступность жилья посредством нового финансирования и обещания запретить на два года иностранным инвесторам покупать канадские дома. Также в Канаде внесут изменения в налоговое законодательство, Уголовный кодекс и иммиграционные правила.

В конце апреля министр иностранных дел Канады Мелани Джоли заявляла, что Канада планирует конфисковывать замороженные российские активы и направлять их для помощи Украине, сообщало Reuters.

Контекст:

С начала военного вторжения России в Украину Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к президенту РФ Владимиру Путину чиновников, бизнесменов и их детей.

Из-за санкций на Западе начали арестовывать активы российских бизнесменов. В частности, арест наложили на 156-метровую яхту российского миллиардера Алишера Усманова, а также на яхты исполнительного директора нефтегазовой компании "Роснефть" Игоря Сечина, миллиардеров Алексея Мордашова и Геннадия Тимченко. Также в Италии арестована самая большая парусная яхта в мире А, которая принадлежит российскому бизнесмену Андрею Мельниченко.

20 июня в Еврокомиссии сообщили, что Евросоюз заморозил активы российских олигархов на более €12,5 млрд.

Еще в начале мая глава Европейского совета Шарль Мишель говорил, что ЕС работает над юридической процедурой конфискации российских активов. "На мой взгляд, это вопрос справедливости – не только заморозить активы, но и конфисковать их, чтобы сделать эти деньги доступными для восстановления Украины", – подчеркнул Мишель.

В то же время в министерстве финансов США подчеркивали, что не могут законно арестовать заблокированные активы Центробанка РФ, хотя также считают "вполне естественным, учитывая огромные разрушения в Украине и колоссальные затраты на восстановление, с которыми ей придется столкнуться, чтобы Россия помогла уплатить хотя бы часть цены".

Теги: Канада, санкции, арест, деньги, активы, финансы, Джастин Трюдо, конфискация
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