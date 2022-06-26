В Канаде приняли законопроект, позволяющий конфисковывать и продавать изъятые российские активы

Стенограмма заседания Сената опубликована на его сайте, подробности сообщило агентство Reuters.

Верхняя палата канадского парламента приняла 450-страничный законопроект C-19 без изменений. После реализации так называемого королевского согласия, которое сейчас является формальностью, он станет законом.

Канадскому правительству будет разрешено конфисковать и распоряжаться активами лиц и организаций, подвергшихся санкциям из-за вторжения РФ в Украину, чтобы использовать эти средства для поддержки Украины.

Бюджет был разработан в апреле, одна из его задач – повысить доступность жилья посредством нового финансирования и обещания запретить на два года иностранным инвесторам покупать канадские дома. Также в Канаде внесут изменения в налоговое законодательство, Уголовный кодекс и иммиграционные правила.

В конце апреля министр иностранных дел Канады Мелани Джоли заявляла, что Канада планирует конфисковывать замороженные российские активы и направлять их для помощи Украине, сообщало Reuters.