В Канаде приняли законопроект, позволяющий конфисковывать и продавать изъятые российские активы

Стенограмма заседания Сената опубликована на его сайте, подробности сообщило агентство Reuters.
Верхняя палата канадского парламента приняла 450-страничный законопроект C-19 без изменений. После реализации так называемого королевского согласия, которое сейчас является формальностью, он станет законом.
Канадскому правительству будет разрешено конфисковать и распоряжаться активами лиц и организаций, подвергшихся санкциям из-за вторжения РФ в Украину, чтобы использовать эти средства для поддержки Украины.
Бюджет был разработан в апреле, одна из его задач – повысить доступность жилья посредством нового финансирования и обещания запретить на два года иностранным инвесторам покупать канадские дома. Также в Канаде внесут изменения в налоговое законодательство, Уголовный кодекс и иммиграционные правила.
В конце апреля министр иностранных дел Канады Мелани Джоли заявляла, что Канада планирует конфисковывать замороженные российские активы и направлять их для помощи Украине, сообщало Reuters.
С начала военного вторжения России в Украину Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к президенту РФ Владимиру Путину чиновников, бизнесменов и их детей.
Из-за санкций на Западе начали арестовывать активы российских бизнесменов. В частности, арест наложили на 156-метровую яхту российского миллиардера Алишера Усманова, а также на яхты исполнительного директора нефтегазовой компании "Роснефть" Игоря Сечина, миллиардеров Алексея Мордашова и Геннадия Тимченко. Также в Италии арестована самая большая парусная яхта в мире А, которая принадлежит российскому бизнесмену Андрею Мельниченко.
20 июня в Еврокомиссии сообщили, что Евросоюз заморозил активы российских олигархов на более €12,5 млрд.
Еще в начале мая глава Европейского совета Шарль Мишель говорил, что ЕС работает над юридической процедурой конфискации российских активов. "На мой взгляд, это вопрос справедливости – не только заморозить активы, но и конфисковать их, чтобы сделать эти деньги доступными для восстановления Украины", – подчеркнул Мишель.
В то же время в министерстве финансов США подчеркивали, что не могут законно арестовать заблокированные активы Центробанка РФ, хотя также считают "вполне естественным, учитывая огромные разрушения в Украине и колоссальные затраты на восстановление, с которыми ей придется столкнуться, чтобы Россия помогла уплатить хотя бы часть цены".