В ЕС заморозили активов российских олигархов уже на более €12,5 млрд – Еврокомиссия

Спикер заявил, что сумма замороженных активов российских олигархов почти удвоилась с €6,7 млрд в апреле до чуть более €12,5 млрд сейчас.

Издание напомнило, что в марте комиссар ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерс создал специальное подразделение ("Оперативная группа по замораживанию и конфискации") от имени главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен для координации действий стран ЕС против лиц, находящихся под санкциями, и отслеживания активов олигархов.

Представитель Еврокомиссии отметил, что в настоящее время заморожены активы более 1100 человек и учреждений. Также заблокированы резервы Центробанка России и связанные с ними операции на сумму €196 млрд.