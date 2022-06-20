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В ЕС заморозили активов российских олигархов уже на более €12,5 млрд – Еврокомиссия

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ЕС заморозил активов российских олигархов на миллиарды евро
ЕС заморозил активов российских олигархов на миллиарды евро
Фото: EPA

В Евросоюзе заморозили активов российских олигархов на более €12,5 млрд. Об этом сообщил изданию Welt представитель Еврокомиссии по вопросам правосудия и верховенства права, комментарий опубликован 20 июня.

Спикер заявил, что сумма замороженных активов российских олигархов почти удвоилась с €6,7 млрд в апреле до чуть более €12,5 млрд сейчас.

Издание напомнило, что в марте комиссар ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерс создал специальное подразделение ("Оперативная группа по замораживанию и конфискации") от имени главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен для координации действий стран ЕС против лиц, находящихся под санкциями, и отслеживания активов олигархов.

Представитель Еврокомиссии отметил, что в настоящее время заморожены активы более 1100 человек и учреждений. Также заблокированы резервы Центробанка России и связанные с ними операции на сумму €196 млрд.

Контекст:

С начала военного вторжения России в Украину Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к президенту РФ Владимиру Путину чиновников, бизнесменов и их детей.

Из-за санкций на Западе начали арестовывать активы российских бизнесменов. В частности, арест наложили на 156‑метровую яхту российского миллиардера Алишера Усманова, а также на яхты исполнительного директора нефтегазовой компании "Роснефть" Игоря Сечина, миллиардеров Алексея Мордашова и Геннадия Тимченко. Также в Италии арестована самая большая парусная яхта в мире А, которая принадлежит российскому бизнесмену Андрею Мельниченко.

Теги: Россия, санкции, бизнес, активы, Евросоюз
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