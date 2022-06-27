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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина помирила Джонсона и Макрона после Brexit – СМИ

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На саммите "Большой семерки" пресса обратила внимание на резкое потепление отношений между политиками
На саммите "Большой семерки" пресса обратила внимание на резкое потепление отношений между политиками
Скрин: Emmanuel Macron / Twitter

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон на полях G7 в Германии договорились провести двусторонний саммит для улучшения отношений после Brexit (выход Великобритании из состава Евросоюза в феврале 2020 года). Разногласия стран ушли на второй план на фоне их единства в поддержке Украины, пишет The Time.

В статье говорится, что отношения двух европейских лидеров были натянутыми, но вчера Джонсон в шутку назвал их "бромансом". Портал Lexico приводит значение этого слова по Оксфордскому словарю как "близкие, но не сексуальные отношения между мужчинами".

Ранее были сомнения приверженности Франции делу Украины, но во время вчерашней двусторонней встречи на G7 пара согласилась, что лучшим исходом остается полное поражение России, пишет издание.

Агентство Reuters, ссылаясь на свои источники, пишет, что стороны улыбались "после прошлогодних столкновений из-за сосисок и подводных лодок", а тема Brexit не поднималась. Речь, видимо, идет о том, что на прошлом саммите Джонсон потребовал ввести новые правила ввоза холодного мяса в Северную Ирландию, ссора получила название "колбасные войны". В сентябре 2020 Париж пришел в ярость из-за того, что Лондон договорился о трехсторонней сделке с США о поставке подводных лодок в Австралию, заменив планы Канберры купить французские, уточняет Reuters.

И Джонсон, и Макрон 26 июня опубликовали в Twitter посты о встрече, которая состоялась перед общими переговорами лидеров G7, на видео видно, что она прошла "без пиджаков" и оба политика показывали дружеское расположение.

Sky News пишет, что их видели вечером в кулуарах саммита, выпивающих виски в неформальной обстановке.

Авторы большинства публикаций на эту тему акцентируют внимание, что Джонсон убеждает Макрона не продолжать попытки договориться с президентом России Владимиром Путиным дипломатическим путем. В официальном заявлении, опубликованном на сайте британского правительства, сказано, что "любая попытка урегулировать конфликт сейчас приведет только к длительной нестабильности и даст Путину лицензию на манипулирование как суверенными странами, так и международными рынками навечно".

Контекст:

Саммит "Большой семерки" начал работу 26 июня в замке Эльмау в немецких Альпах, в нем принимают участие лидеры США, Канады, Германии, Франции, Британии, Италии и Японии, а также руководители Еврокомиссии и Евросовета.  Главные темы встречи – последствия полномасштабного вторжения России в Украину, энергетическая безопасность и вопросы изменения климата. Саммит продлится до 28 июня.

По информации Bloomberg, лидеры G7 в заявлении по итогам саммита намерены объявить о бессрочной поддержке Украины.

Теги: Владимир Путин, СМИ, Украина, саммит G7, Борис Джонсон, война России против Украины, Brexit, Эммануэль Макрон
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