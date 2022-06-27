Украина помирила Джонсона и Макрона после Brexit – СМИ

В статье говорится, что отношения двух европейских лидеров были натянутыми, но вчера Джонсон в шутку назвал их "бромансом". Портал Lexico приводит значение этого слова по Оксфордскому словарю как "близкие, но не сексуальные отношения между мужчинами".

Ранее были сомнения приверженности Франции делу Украины, но во время вчерашней двусторонней встречи на G7 пара согласилась, что лучшим исходом остается полное поражение России, пишет издание.

Агентство Reuters, ссылаясь на свои источники, пишет, что стороны улыбались "после прошлогодних столкновений из-за сосисок и подводных лодок", а тема Brexit не поднималась. Речь, видимо, идет о том, что на прошлом саммите Джонсон потребовал ввести новые правила ввоза холодного мяса в Северную Ирландию, ссора получила название "колбасные войны". В сентябре 2020 Париж пришел в ярость из-за того, что Лондон договорился о трехсторонней сделке с США о поставке подводных лодок в Австралию, заменив планы Канберры купить французские, уточняет Reuters.

И Джонсон, и Макрон 26 июня опубликовали в Twitter посты о встрече, которая состоялась перед общими переговорами лидеров G7, на видео видно, что она прошла "без пиджаков" и оба политика показывали дружеское расположение.

We must support Ukraine to strengthen their hand in both the war and any future negotiations.



President @EmmanuelMacron and I agreed to step up our military support for Ukraine at this critical moment, and to enhance Anglo-French cooperation on defence and security.



* pic.twitter.com/VPcVZgM9dj — Boris Johnson (@BorisJohnson) June 26, 2022

Sky News пишет, что их видели вечером в кулуарах саммита, выпивающих виски в неформальной обстановке.

Авторы большинства публикаций на эту тему акцентируют внимание, что Джонсон убеждает Макрона не продолжать попытки договориться с президентом России Владимиром Путиным дипломатическим путем. В официальном заявлении, опубликованном на сайте британского правительства, сказано, что "любая попытка урегулировать конфликт сейчас приведет только к длительной нестабильности и даст Путину лицензию на манипулирование как суверенными странами, так и международными рынками навечно".