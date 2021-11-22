США, Британия и Австралия подписали договор об атомных субмаринах

22 ноября глава минобороны Австралии Питер Даттон вместе с временным поверенным в делах США Майклом Голдманом и верховным комиссаром Великобритании Викторией Тределл подписал соглашение, предусматривающее взаимный обмен конфиденциальной информацией о ядерных силовых установках.

Это первое публично подписанное соглашение по технологии с тех пор, как три страны объявили в сентябре о создании оборонного альянса AUKUS для противодействия стратегической напряженности в Тихоокеанском регионе, где нарастает китайско-американское соперничество.

Сделка поможет Австралии завершить 18-месячный процесс закупок подводных лодок, сказал Даттон после подписания.

Детали закупок еще не определены, включая то, выберет ли Австралия судно на базе американских или британских атомных подводных лодок.