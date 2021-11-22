США, Британия и Австралия подписали договор об атомных субмаринах

22 ноября глава минобороны Австралии Питер Даттон вместе с временным поверенным в делах США Майклом Голдманом и верховным комиссаром Великобритании Викторией Тределл подписал соглашение, предусматривающее взаимный обмен конфиденциальной информацией о ядерных силовых установках.
Это первое публично подписанное соглашение по технологии с тех пор, как три страны объявили в сентябре о создании оборонного альянса AUKUS для противодействия стратегической напряженности в Тихоокеанском регионе, где нарастает китайско-американское соперничество.
Сделка поможет Австралии завершить 18-месячный процесс закупок подводных лодок, сказал Даттон после подписания.
Детали закупок еще не определены, включая то, выберет ли Австралия судно на базе американских или британских атомных подводных лодок.
15 сентября премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявили о создании нового оборонного партнерства трех стран AUKUS для борьбы с Китаем. Первой крупной инициативой AUKUS будет поставка атомного подводного флота для Австралии.
Новое партнерство фактически сорвало сделку 2016 года между Австралией и французской судостроительной группой Naval Group по строительству до 12 обычных подлодок, отмечает Bloomberg.
Из-за этого между Францией и Австралией обострились отношения. В частности, Франция 17 сентября отозвала послов из США и Австралии для консультаций из-за AUKUS в связи с "исключительной серьезностью заявлений" Вашингтона и Канберры.
В Париже действия Канберры назвали "ударом ножом в спину". Посол Франции в Австралии Жан-Пьер Тебо, которого отозвали в Париж для проведения консультаций, сравнил с предательством действия австралийского правительства после отказа Канберры от соглашения о строительстве подлодок на $90 млрд. По его словам, есть достоверные сообщения, что решение о разрыве соглашения с Францией после создания AUKUS готовилось в течение 18 месяцев.