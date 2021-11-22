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США, Британия и Австралия подписали договор об атомных субмаринах

По словам Даттона, сделка поможет Австралии завершить 18-месячный процесс закупок подводных лодок
По словам Даттона, сделка поможет Австралии завершить 18-месячный процесс закупок подводных лодок
Фото: EPA

В Австралии официально стартовала программа оснащения военно-морских сил атомными подводными лодками в рамках оборонного альянса с США и Великобританией AUKUS. Об этом сообщает AFP.

22 ноября глава минобороны Австралии Питер Даттон вместе с временным поверенным в делах США Майклом Голдманом и верховным комиссаром Великобритании Викторией Тределл подписал соглашение, предусматривающее взаимный обмен конфиденциальной информацией о ядерных силовых установках.

Это первое публично подписанное соглашение по технологии с тех пор, как три страны объявили в сентябре о создании оборонного альянса AUKUS для противодействия стратегической напряженности в Тихоокеанском регионе, где нарастает китайско-американское соперничество.

Сделка поможет Австралии завершить 18-месячный процесс закупок подводных лодок, сказал Даттон после подписания.

Детали закупок еще не определены, включая то, выберет ли Австралия судно на базе американских или британских атомных подводных лодок.

Контекст:

15 сентября премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявили о создании нового оборонного партнерства трех стран AUKUS для борьбы с Китаем. Первой крупной инициативой AUKUS будет поставка атомного подводного флота для Австралии.

Новое партнерство фактически сорвало сделку 2016 года между Австралией и французской судостроительной группой Naval Group по строительству до 12 обычных подлодок, отмечает Bloomberg.

Из-за этого между Францией и Австралией обострились отношения. В частности, Франция 17 сентября отозвала послов из США и Австралии для консультаций из-за AUKUS в связи с "исключительной серьезностью заявлений" Вашингтона и Канберры.

В Париже действия Канберры назвали "ударом ножом в спину". Посол Франции в Австралии Жан-Пьер Тебо, которого отозвали в Париж для проведения консультаций, сравнил с предательством действия австралийского правительства после отказа Канберры от соглашения о строительстве подлодок на $90 млрд. По его словам, есть достоверные сообщения, что решение о разрыве соглашения с Францией после создания AUKUS готовилось в течение 18 месяцев.

Теги: США, Великобритания, Австралия, подводная лодка, AUKUS
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