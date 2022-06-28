"Мир в ужасе. Россия должна ответить". США, Великобритания, Франция, Польша и Литва отреагировали на удар РФ по ТЦ в Украине

Джонсон подчеркнул, что глава Кремля должен понять: такие его действия "не сделают ничего, кроме укрепления решимости Украины и всех стран "Большой семерки" стоять на стороне Украины столько, сколько потребуется". Он выразил сочувствие семьям погибших украинцев.
Госсекретарь США Энтони Блинкен в Twitter отреагировал на атаку.
"Мир в ужасе от сегодняшнего ракетного удара России по переполненному людьми украинскому торговому центру – последнего в череде злодеяний, – написал он. – Мы будем продолжать поддерживать наших украинских партнеров и призывать Россию, включая тех, кто несет ответственность за злодеяния, к ответу".
The world is horrified by Russia’s missile strike today, which hit a crowded Ukrainian shopping mall -- the latest in a string of atrocities. We will continue to support our Ukrainian partners and hold Russia, including those responsible for atrocities, to account.— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) June 27, 2022
Президент Литвы Гитанас Науседа назвал позором для человечества этот ракетный удар и подчеркнул, что РФ совершила военное преступление.
"Украина нуждается в больших поставках систем противовоздушной и противоракетной обороны. В больших количествах и быстрее. Поддержите Украину!" – написал он в Twitter.
Russia striking a shopping mall in Kremenchuk with hundreds of civilians is a disgrace to humanity, another horrific Russia's war crime. Ukraine needs larger supply of air missile defense systems. Delivered in larger quantities and faster. Stand by Ukraine!— Gitanas Naus * da (@GitanasNauseda) June 27, 2022
Президент Польши Анджей Дуда обратил внимание, что атака была совершена накануне саммита НАТО в Мадриде.
"Ответом на обстрел торгового центра, полного невинных людей, должно стать увеличение военной поддержки Украины, защитников Европы", – подчеркнул он.
On the eve of the Madrid NATO summit Russia has just commited yet another war crime against civilians. This time in Kremenchuk, Ukraine. Shelling a mall full of innocent people has to be answered with more military support to Ukraine, the Defenders of Europe.— Andrzej Duda (@AndrzejDuda) June 27, 2022
Франция осуждает это нападение, добавила глава МИД страны Катрин Колонна.
"Неизбирательно бомбя гражданское население и гражданскую инфраструктуру, Россия продолжает свои ужасающие нарушения международного гуманитарного права. Россия должна ответить за свои действия", – написала она.
France condemns the Russian missile strike on a supermarket in Kremenchuk #Ukraine. By indiscriminately bombing civilians and civilian infrastructure, Russia continues its appalling violations of international humanitarian law. Russia must be held accountable for its actions. https://t.co/x8rt71iNgU pic.twitter.com/1BZiAVdG32— Catherine Colonna (@MinColonna) June 27, 2022
Оккупанты нанесли ракетный удар по торговому центру в Кременчуге днем 27 июня. По словам президента Украины Владимира Зеленского, перед объявлением воздушной тревоги в ТЦ были около 1 тыс. человек, многие успели покинуть здание до ракетного удара.
Вследствие обстрела начался пожар. По информации местных властей, жертвами атаки стали 13 мирных жителей. Десятки людей обратились за медицинской помощью. Крыша супермаркета обрушилась, под завалами могли остаться люди, сообщали в МВД, спасательная операция продолжается.
По данным секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, оккупанты выпустили по Кременчугу две крылатые ракеты воздушного базирования Х-22. Одна ракета попала в торговый центр, вторая – в стадион. По информации Воздушных сил Вооруженных сил Украины, пуски осуществлялись из Курской области России.
Роман Емец, директор компании Smart Urban Solutions, которой принадлежит центр, сказал "Интерфакс-Украина", что удар пришелся на "самое людное время дня по посетителям".