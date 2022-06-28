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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Мир в ужасе. Россия должна ответить". США, Великобритания, Франция, Польша и Литва отреагировали на удар РФ по ТЦ в Украине

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Мировые лидеры и топ-политики осудили удар РФ
Мировые лидеры и топ-политики осудили удар РФ
Фото: Дмитро Лунін / Полтавська ОДА (ОВА) / Telegram

Ракетный удар по торговому центру в Кременчуге Полтавской области, где находились сотни мирных людей, является демонстрацией того, "до каких глубин" жестокости и варварства способен опуститься президент РФ Владимир Путин. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, сообщает Sky News.

Джонсон подчеркнул, что глава Кремля должен понять: такие его действия "не сделают ничего, кроме укрепления решимости Украины и всех стран "Большой семерки" стоять на стороне Украины столько, сколько потребуется". Он выразил сочувствие семьям погибших украинцев. 

Госсекретарь США Энтони Блинкен в Twitter отреагировал на атаку. 

"Мир в ужасе от сегодняшнего ракетного удара России по переполненному людьми украинскому торговому центру – последнего в череде злодеяний, – написал он. – Мы будем продолжать поддерживать наших украинских партнеров и призывать Россию, включая тех, кто несет ответственность за злодеяния, к ответу". 

Президент Литвы Гитанас Науседа назвал позором для человечества этот ракетный удар и подчеркнул, что РФ совершила военное преступление. 

"Украина нуждается в больших поставках систем противовоздушной и противоракетной обороны. В больших количествах и быстрее. Поддержите Украину!" – написал он в Twitter. 

Президент Польши Анджей Дуда обратил внимание, что атака была совершена накануне саммита НАТО в Мадриде. 

"Ответом на обстрел торгового центра, полного невинных людей, должно стать увеличение военной поддержки Украины, защитников Европы", – подчеркнул он. 

Франция осуждает это нападение, добавила глава МИД страны Катрин Колонна. 

"Неизбирательно бомбя гражданское население и гражданскую инфраструктуру, Россия продолжает свои ужасающие нарушения международного гуманитарного права. Россия должна ответить за свои действия", – написала она.

Контекст:

Оккупанты нанесли ракетный удар по торговому центру в Кременчуге днем 27 июня. По словам президента Украины Владимира Зеленского, перед объявлением воздушной тревоги в ТЦ были около 1 тыс. человек, многие успели покинуть здание до ракетного удара. 

Вследствие обстрела начался пожар. По информации местных властей, жертвами атаки стали 13 мирных жителей. Десятки людей обратились за медицинской помощью. Крыша супермаркета обрушилась, под завалами могли остаться люди, сообщали в МВД, спасательная операция продолжается.

По данным секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, оккупанты выпустили по Кременчугу две крылатые ракеты воздушного базирования Х-22. Одна ракета попала в торговый центр, вторая – в стадион. По информации Воздушных сил Вооруженных сил Украины, пуски осуществлялись из Курской области России.

Роман Емец, директор компании Smart Urban Solutions, которой принадлежит центр, сказал "Интерфакс-Украина", что удар пришелся на "самое людное время дня по посетителям". 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, НАТО, Польша, Великобритания, Кременчуг, торговый центр, спасатели, Борис Джонсон, жертвы, Энтони Блинкен, Анджей Дуда, инфраструктура, погибшие, саммит НАТО, Гитанас Науседа, супермаркет, Катрин Колонна
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