"Мир в ужасе. Россия должна ответить". США, Великобритания, Франция, Польша и Литва отреагировали на удар РФ по ТЦ в Украине

Джонсон подчеркнул, что глава Кремля должен понять: такие его действия "не сделают ничего, кроме укрепления решимости Украины и всех стран "Большой семерки" стоять на стороне Украины столько, сколько потребуется". Он выразил сочувствие семьям погибших украинцев.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в Twitter отреагировал на атаку.

"Мир в ужасе от сегодняшнего ракетного удара России по переполненному людьми украинскому торговому центру – последнего в череде злодеяний, – написал он. – Мы будем продолжать поддерживать наших украинских партнеров и призывать Россию, включая тех, кто несет ответственность за злодеяния, к ответу".

The world is horrified by Russia’s missile strike today, which hit a crowded Ukrainian shopping mall -- the latest in a string of atrocities. We will continue to support our Ukrainian partners and hold Russia, including those responsible for atrocities, to account. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) June 27, 2022

Президент Литвы Гитанас Науседа назвал позором для человечества этот ракетный удар и подчеркнул, что РФ совершила военное преступление.

"Украина нуждается в больших поставках систем противовоздушной и противоракетной обороны. В больших количествах и быстрее. Поддержите Украину!" – написал он в Twitter.

Russia striking a shopping mall in Kremenchuk with hundreds of civilians is a disgrace to humanity, another horrific Russia's war crime. Ukraine needs larger supply of air missile defense systems. Delivered in larger quantities and faster. Stand by Ukraine! — Gitanas Naus * da (@GitanasNauseda) June 27, 2022

Президент Польши Анджей Дуда обратил внимание, что атака была совершена накануне саммита НАТО в Мадриде.

"Ответом на обстрел торгового центра, полного невинных людей, должно стать увеличение военной поддержки Украины, защитников Европы", – подчеркнул он.

On the eve of the Madrid NATO summit Russia has just commited yet another war crime against civilians. This time in Kremenchuk, Ukraine. Shelling a mall full of innocent people has to be answered with more military support to Ukraine, the Defenders of Europe. — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) June 27, 2022

Франция осуждает это нападение, добавила глава МИД страны Катрин Колонна.

"Неизбирательно бомбя гражданское население и гражданскую инфраструктуру, Россия продолжает свои ужасающие нарушения международного гуманитарного права. Россия должна ответить за свои действия", – написала она.