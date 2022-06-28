В Кременчуге объявлен трехдневный траур

"Сегодня в Украине День Конституции. Но в Кременчуге государственные флаги будут приспущены. В эти дни запрещается проведение каких-либо развлекательных мероприятий. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших", – написал Малецкий.
Он подчеркнул, что произошедшее стало самой большой трагедией в современной истории Кременчуга.
"Кременчугская община требует привлечь к ответственности виновных в развязывании войны и нападении на мирных граждан", – призвал городской голова.
Глава областной военной администрации Дмитрий Лунин в Telegram добавил, что в знак скорби будет приспущен государственный флаг Украины с черной лентой на зданиях органов государственной власти, местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций.
Также, по словам губернатора, установлены ограничения на проведение развлекательных мероприятий, запрещено включать развлекательную музыку в заведениях торговли и общественного питания.
По данным на утро 28 июня Дмитрий Лунин сообщил о 18 погибших в результате ракетного удара оккупантов по ТЦ "Амстор", спасательная операция продолжается.
Оккупанты нанесли ракетный удар по торговому центру в Кременчуге днем 27 июня. По словам президента Украины Владимира Зеленского, в ТЦ было более 1 тыс. человек. Вследствие удара начался пожар.
Роман Емец, директор компании Smart Urban Solutions, которой принадлежит центр, сказал "Интерфакс-Украина", что удар пришелся на "самое людное время дня по посетителям". Здание полностью сгорело.
По данным секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, оккупанты выпустили по Кременчугу две крылатые ракеты воздушного базирования Х-22. Одна ракета попала в торговый центр, вторая – в стадион. По информации Воздушных сил Вооруженных сил Украины, пуски осуществлялись из Курской области России.
Крыша супермаркета обрушилась, под завалами могли остаться люди, сообщали в МВД, спасательная операция продолжается.