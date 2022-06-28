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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Кременчуге объявлен трехдневный траур

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В разрушенном российской ракетой торговом центре в Кременчуге продолжается спасательная операция, количество жертв может вырасти
В разрушенном российской ракетой торговом центре в Кременчуге продолжается спасательная операция, количество жертв может вырасти
Фото: ДСНС України / Telegram

С 28-го по 30 июня в Кременчуге объявлен трехдневный траур по погибшим в результате российского ракетного удара по ТЦ "Амстор", сообщил 28 июня в Facebook городской голова Кременчуга Виталий Малецкий.

"Сегодня в Украине День Конституции. Но в Кременчуге государственные флаги будут приспущены. В эти дни запрещается проведение каких-либо развлекательных мероприятий. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших", – написал Малецкий.

Он подчеркнул, что произошедшее стало самой большой трагедией в современной истории Кременчуга.

"Кременчугская община требует привлечь к ответственности виновных в развязывании войны и нападении на мирных граждан", – призвал городской голова.

https://www.facebook.com/vitalii.maletskyi.official/posts/pfbid0iHHyhhBrcPeiStGUKymRPY9SkoMo2Jy5sMkhKM2hKkHsjWndcR2wvYdx9SZrdUc4l

Глава областной военной администрации Дмитрий Лунин в Telegram добавил, что в знак скорби будет приспущен государственный флаг Украины с черной лентой на зданиях органов государственной власти, местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций.

Также, по словам губернатора, установлены ограничения на проведение развлекательных мероприятий, запрещено включать развлекательную музыку в заведениях торговли и общественного питания.

По данным на утро 28 июня Дмитрий Лунин сообщил о 18 погибших в результате ракетного удара оккупантов по ТЦ "Амстор", спасательная операция продолжается.

Контекст:

Оккупанты нанесли ракетный удар по торговому центру в Кременчуге днем 27 июня. По словам президента Украины Владимира Зеленского, в ТЦ было более 1 тыс. человек. Вследствие удара начался пожар.

Роман Емец, директор компании Smart Urban Solutions, которой принадлежит центр, сказал "Интерфакс-Украина", что удар пришелся на "самое людное время дня по посетителям". Здание полностью сгорело. 

По данным секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, оккупанты выпустили по Кременчугу две крылатые ракеты воздушного базирования Х-22. Одна ракета попала в торговый центр, вторая – в стадион. По информации Воздушных сил Вооруженных сил Украины, пуски осуществлялись из Курской области России.

Крыша супермаркета обрушилась, под завалами могли остаться люди, сообщали в МВД, спасательная операция продолжается.

Теги: Россия, Украина, пожар, Кременчуг, траур, День Конституции, торговый центр, Амстор, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, Виталий Малецкий, трагедия, ракета, погибшие, супермаркет, Дмитрий Лунин
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