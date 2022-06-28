В Кременчуге объявлен трехдневный траур

В разрушенном российской ракетой торговом центре в Кременчуге продолжается спасательная операция, количество жертв может вырасти Фото: ДСНС України / Telegram

"Сегодня в Украине День Конституции. Но в Кременчуге государственные флаги будут приспущены. В эти дни запрещается проведение каких-либо развлекательных мероприятий. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших", – написал Малецкий.

Он подчеркнул, что произошедшее стало самой большой трагедией в современной истории Кременчуга.

"Кременчугская община требует привлечь к ответственности виновных в развязывании войны и нападении на мирных граждан", – призвал городской голова.

Глава областной военной администрации Дмитрий Лунин в Telegram добавил, что в знак скорби будет приспущен государственный флаг Украины с черной лентой на зданиях органов государственной власти, местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций.

Также, по словам губернатора, установлены ограничения на проведение развлекательных мероприятий, запрещено включать развлекательную музыку в заведениях торговли и общественного питания.

По данным на утро 28 июня Дмитрий Лунин сообщил о 18 погибших в результате ракетного удара оккупантов по ТЦ "Амстор", спасательная операция продолжается.