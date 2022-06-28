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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Луганской области взорвана военная база оккупантов – стратком ВСУ

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Взрывы в Перевальском произошли в расположении личного состава оккупантов, утверждают в ВСУ
Взрывы в Перевальском произошли в расположении личного состава оккупантов, утверждают в ВСУ
Скриншот: СтратКом ЗСУ / AFU StratCom / Telegram

В Перевальске Луганской области, временно оккупированном "ЛНР", произошли взрывы в расположении личного состава оккупантов, сообщает 28 июня в Telegram Центр стратегических коммуникаций (стратком) ВСУ.

"Во временно оккупированном Перевальске зафиксирован "хлопок" и задымление – не на складе БК (боекомплекта – "ГОРДОН".), а в расположении личного состава. Никто не сомневается, что понапивались орки и понакуривались, где не положено. Ведь Перевальск в 60 км от позиций ВСУ", – говорится в сообщении страткома.

В свою очередь сообщество InformNapalm в Telegram сообщает о взрывах на "военном складе" в Перевальске.


Контекст:

О вторжении российских войск в Украину президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В РФ войну называют "спецоперацией".

В начале апреля ВСУ вытеснили оккупантов из северных областей страны, бои продолжаются в Харьковской области, на Донбассе и на юге.

26 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наступление России на востоке Украины может сделать этот регион безлюдным.

В июне ВСУ нанесли ряд результативных ударов по складам боеприпасов оккупантов. В частности, уничтожен склад в оккупированной Каховке, склад с боеприпасами к РСЗО (локация не указана) и не менее семи складов боеприпасов на территории ОРДЛО на протяжении суток 18 июня.

25 июня во временно оккупированном Россией Зимогорье Луганской области, по предварительной информации, произошли взрывы на складе боеприпасов

Теги: Россия, Украина, взрыв, Луганская область, РСЗО, Перевальск, военная база, ВСУ, российская агрессия, война России против Украины, ЛНР, взрывы, ОРДЛО, задымление
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