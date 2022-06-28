В Луганской области взорвана военная база оккупантов – стратком ВСУ

О вторжении российских войск в Украину президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В РФ войну называют "спецоперацией".

В начале апреля ВСУ вытеснили оккупантов из северных областей страны, бои продолжаются в Харьковской области, на Донбассе и на юге.

26 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наступление России на востоке Украины может сделать этот регион безлюдным.

В июне ВСУ нанесли ряд результативных ударов по складам боеприпасов оккупантов. В частности, уничтожен склад в оккупированной Каховке, склад с боеприпасами к РСЗО (локация не указана) и не менее семи складов боеприпасов на территории ОРДЛО на протяжении суток 18 июня.

25 июня во временно оккупированном Россией Зимогорье Луганской области, по предварительной информации, произошли взрывы на складе боеприпасов.