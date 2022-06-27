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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Луганской области взорвался российский склад боеприпасов – СМИ

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В соцсетях и СМИ сообщают о взрывах на складе боеприпасов РФ в результате удара ВСУ
В соцсетях и СМИ сообщают о взрывах на складе боеприпасов РФ в результате удара ВСУ
Скриншот Alexander Kovalenko / Facebook

Во временно оккупированном Россией Зимогорье Луганской области, по предварительной информации, произошли взрывы на складе боеприпасов. Видео инцидента показал в Facebook 27 июня обозреватель группы "Информационное сопротивление", военный эксперт Александр Коваленко.

"Склад боеприпасов в Зимогорье во временно оккупированной Луганской области передает привет! Отдельно отмечу, что данный объект находится примерно в 50 км от позиций ВСУ", – написал Коваленко.

https://www.facebook.com/AlexanderKovalenkoUkraine/posts/pfbid02gQQi9BBHkgNXBfuG4RiybnVkHucGnZSCWVRazGJL7hcA7665z5Jta2itV4s9HkbPl

Вероятно, могли быть поражены два разных склада боеприпасов оккупантов, предполагает Telegram-канал "Збройні cили України. Війна з окупантами". Для ударов по объектам в районе Зимогорья могли использоваться системы HIMARS, следует из сообщения.

Зимогорье с 2014 года находится на территории, оккупированной "ЛНР", – в Славяносербском районе, в 23 км от Луганска.

Контекст:

О вторжении российских войск в Украину президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В РФ войну называют "спецоперацией".

В начале апреля ВСУ вытеснили оккупантов из северных областей страны, бои продолжаются в Харьковской области, на Донбассе и на юге.

26 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наступление России на востоке Украины может сделать этот регион безлюдным.

В июне ВСУ нанесли ряд результативных ударов по складам боеприпасов оккупантов. В частности, уничтожен склад в оккупированной Каховке, склад с боеприпасами к РСЗО (локация не указана) и не менее семи складов боеприпасов на территории ОРДЛО на протяжении суток 18 июня.

Теги: Россия, Украина, взрыв, Луганская область, боеприпасы, РСЗО, артиллерия, ВСУ, война России против Украины, ЛНР, взрывы, ОРДЛО, российские оккупанты, HIMARS
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