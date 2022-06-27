В Луганской области взорвался российский склад боеприпасов – СМИ

В соцсетях и СМИ сообщают о взрывах на складе боеприпасов РФ в результате удара ВСУ Скриншот Alexander Kovalenko / Facebook

"Склад боеприпасов в Зимогорье во временно оккупированной Луганской области передает привет! Отдельно отмечу, что данный объект находится примерно в 50 км от позиций ВСУ", – написал Коваленко.

Вероятно, могли быть поражены два разных склада боеприпасов оккупантов, предполагает Telegram-канал "Збройні cили України. Війна з окупантами". Для ударов по объектам в районе Зимогорья могли использоваться системы HIMARS, следует из сообщения.

Зимогорье с 2014 года находится на территории, оккупированной "ЛНР", – в Славяносербском районе, в 23 км от Луганска.