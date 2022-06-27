В Луганской области взорвался российский склад боеприпасов – СМИ

"Склад боеприпасов в Зимогорье во временно оккупированной Луганской области передает привет! Отдельно отмечу, что данный объект находится примерно в 50 км от позиций ВСУ", – написал Коваленко.
Вероятно, могли быть поражены два разных склада боеприпасов оккупантов, предполагает Telegram-канал "Збройні cили України. Війна з окупантами". Для ударов по объектам в районе Зимогорья могли использоваться системы HIMARS, следует из сообщения.
Зимогорье с 2014 года находится на территории, оккупированной "ЛНР", – в Славяносербском районе, в 23 км от Луганска.
О вторжении российских войск в Украину президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В РФ войну называют "спецоперацией".
В начале апреля ВСУ вытеснили оккупантов из северных областей страны, бои продолжаются в Харьковской области, на Донбассе и на юге.
26 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наступление России на востоке Украины может сделать этот регион безлюдным.
В июне ВСУ нанесли ряд результативных ударов по складам боеприпасов оккупантов. В частности, уничтожен склад в оккупированной Каховке, склад с боеприпасами к РСЗО (локация не указана) и не менее семи складов боеприпасов на территории ОРДЛО на протяжении суток 18 июня.