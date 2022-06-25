Резников: Россияне выпускают до тысячи снарядов в час, у них безлимитный ресурс. Ему может противостоять только эффективное оружие точечного поражения

Резников о помощи Запада: Это высокоточное оружие, которое может нанести правильное поражение по правильным целям Скриншот: Телеканал ICTV / YouTube

Он сообщил, что поставки западных тяжелых вооружений уже влияют на картину на фронте, так как оружие, полученное Украиной от партнеров, более точное и эффективное, чем российское, а украинские артиллеристы умело его используют. Министр отметил, что за последние 1,5 месяца Украина получила около 200 орудий калибра 155 мм.

В то же время российская армия по-прежнему пользуется преимуществом, в частности, в количестве боеприпасов.

"Россияне используют до тысячи снарядов в течение одного часа, пытаясь подавить психологическое состояние наших достойных военных... Тысячу снарядов в час они высыпают. Безлимитный ресурс у них сегодня, к сожалению", – сказал Резников.

Против такого ресурса, по словам министра, можно противопоставить только "эффективное оружие с доктриной другого подхода к использованию – точечного поражения".

"Поэтому когда речь идет о 18 гаубицах или четырех установках HIMARS, это значит, что это высокоточное оружие, которое может нанести правильное поражение по правильным целям", – сказал Резников. В качестве примера такого использования он привел ситуацию в Черном море.

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