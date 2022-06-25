Резников: Россияне выпускают до тысячи снарядов в час, у них безлимитный ресурс. Ему может противостоять только эффективное оружие точечного поражения

Он сообщил, что поставки западных тяжелых вооружений уже влияют на картину на фронте, так как оружие, полученное Украиной от партнеров, более точное и эффективное, чем российское, а украинские артиллеристы умело его используют. Министр отметил, что за последние 1,5 месяца Украина получила около 200 орудий калибра 155 мм.
В то же время российская армия по-прежнему пользуется преимуществом, в частности, в количестве боеприпасов.
"Россияне используют до тысячи снарядов в течение одного часа, пытаясь подавить психологическое состояние наших достойных военных... Тысячу снарядов в час они высыпают. Безлимитный ресурс у них сегодня, к сожалению", – сказал Резников.
Против такого ресурса, по словам министра, можно противопоставить только "эффективное оружие с доктриной другого подхода к использованию – точечного поражения".
"Поэтому когда речь идет о 18 гаубицах или четырех установках HIMARS, это значит, что это высокоточное оружие, которое может нанести правильное поражение по правильным целям", – сказал Резников. В качестве примера такого использования он привел ситуацию в Черном море.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После масштабного военного вторжения России в Украину страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.
Резников 9 июня подчеркивал, что Украине необходимо получить значительное количество РСЗО образца НАТО и боеприпасов к ним, привлечь сотни единиц тяжелой бронетехники, получить боевые самолеты и средства ПВО для защиты неба.
В Минобороны считают, что Украине для перехода в контрнаступление требуется не менее 100 систем реактивной артиллерии. По мнению советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, для украинской победы над Россией в числе прочего вооружения требуется 300 РСЗО.