Резников об ударе по вышкам в Черном море: Кто-то неудачно курил. Что тут подтверждать? Все понятно

Резников: Кто-то неудачно курил на тех вышках, и сегодня они уже не используются для той цели, которую задумали россияне Фото: EPA

Он отметил, что в Черном море наблюдалось господство россиян, но потом, благодаря высокоточному оружию Украины, в том числе полученному от партнеров, стало понятно, что "надо поднимать тост за российский флот – "до дна".

"Потом что-то случилось с вышками, которые в народе называют "вышками Бойко". Почему они имели такое значение? Мало того, что они воровали наш газ, мало того, что они вообще украдены у Украины в 2014 году, – россияне размещали на них свои станции радиоэлектронной борьбы; россияне использовали их в качестве защиты для своих кораблей, прятались за ними, чтобы наш "Нептун" не мог достать корабли своими системами наведения", – рассказал Резников.

Теперь, по его словам, использовать так эти платформы уже не выйдет.

"Вот так случилось, что кто-то там неудачно курил на тех вышках, и сегодня они уже не используются для той цели, которую задумали россияне", – сказал министр.

На вопрос, может ли он официально подтвердить обстрел вышек со стороны Украины, Резников ответил: "А зачем? Все видят. Мир, космос... Зашли, посмотрели – они горят. Ну горят же? Поражены? Поражены. Что ж тут подтверждать? Все понятно. Пусть принимают решение в Кремле, что блокада Черного моря не приведет к успеху, чтобы подавить наше сопротивление".

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