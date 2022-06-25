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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Резников об ударе по вышкам в Черном море: Кто-то неудачно курил. Что тут подтверждать? Все понятно

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Резников: Кто-то неудачно курил на тех вышках, и сегодня они уже не используются для той цели, которую задумали россияне
Резников: Кто-то неудачно курил на тех вышках, и сегодня они уже не используются для той цели, которую задумали россияне
Фото: EPA

Глава Минобороны Алексей Резников подтвердил, что захваченные россиянами буровые платформы в Черном море, на которых 20 июня случился пожар, использовались ими для размещения станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом он сказал в интервью ICTV, опубликованном 24 июня.

Он отметил, что в Черном море наблюдалось господство россиян, но потом, благодаря высокоточному оружию Украины, в том числе полученному от партнеров, стало понятно, что "надо поднимать тост за российский флот – "до дна".

"Потом что-то случилось с вышками, которые в народе называют "вышками Бойко". Почему они имели такое значение? Мало того, что они воровали наш газ, мало того, что они вообще украдены у Украины в 2014 году, – россияне размещали на них свои станции радиоэлектронной борьбы; россияне использовали их в качестве защиты для своих кораблей, прятались за ними, чтобы наш "Нептун" не мог достать корабли своими системами наведения", – рассказал Резников.

Теперь, по его словам, использовать так эти платформы уже не выйдет. 

"Вот так случилось, что кто-то там неудачно курил на тех вышках, и сегодня они уже не используются для той цели, которую задумали россияне", – сказал министр.

На вопрос, может ли он официально подтвердить обстрел вышек со стороны Украины, Резников ответил: "А зачем? Все видят. Мир, космос... Зашли, посмотрели – они горят. Ну горят же? Поражены? Поражены. Что ж тут подтверждать? Все понятно. Пусть принимают решение в Кремле, что блокада Черного моря не приведет к успеху, чтобы подавить наше сопротивление".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Президент Владимир Зеленский в обращении 19 июня предупредил, что Украина будет отвечать на российские обстрелы украинской топливной инфраструктуры.

20 июня оккупационные власти Крыма заявили, что ВСУ ударили по буровым платформам "Черноморнефтегаза" в Черном море, которые Россия захватила во время аннексии Крыма в 2014 году. По данным главреда BlackSeaNews Андрея Клименко, ракетами с украинского побережья был нанесен удар не менее чем по трем объектам в Черном море. Официально эту информацию в Украине не подтверждали.

В Крыму заявляли, что с платформ были эвакуированы 94 человека, трое ранены, семь – пропали без вести. Специалист по OSINT Хай Саттон сообщал, что обнаружил признаки возгорания в районе буровых платформ в Черном море на карте NASA. 

По словам военных экспертов, с 2018 года охрана вышек, укрепленных российским спецназом, была передана Черноморскому флоту России с круглосуточной ротацией боевых кораблей, сообщали "Крым.Реалии". На них также были установлены РЛС, позволяющие контролировать надводное и воздушное пространство.

Теги: Черное море, Чорноморнафтогаз, Алексей Резников, война России против Украины, ракеты, вышки Бойко, российский флот
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