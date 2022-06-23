"Прилетело туда, куда больно агрессорам". Главред BlackSeaNews прокомментировал атаку на буровые вышки в Черном море

По словам экспертов, на каждой из захваченных оккупантами вышек еще с 2014 года стоят мощные радиоэлектронные комплексы и гарнизоны спецназа Фото: krymr.com (архив)

20 июня оккупационные власти Крыма заявили, что ВСУ ударили по буровым платформам "Черноморнефтегаза" в Черном море, которые Россия захватила во время аннексии Крыма в 2014 году. В Украине эту информацию официально не подтверждали. В Крыму заявили также, что с платформ были эвакуированы 94 человека, трое ранены, семь – пропали без вести.

"На данный момент мы знаем, что не менее чем по трем объектам на нашем шельфе Черного моря был нанесен удар ракетами с украинского побережья. Я не исключаю, что их больше... Кроме того, были и сообщения о ракетной атаке с нашего берега на остров Змеиный, по объектам и технике. Значит, прилетело туда, куда больно агрессорам", – сказал Клименко.

По его словам, всего таких объектов на украинском Черноморском шельфе около 15: от Одесского месторождения до мыса Тарханкут в оккупированном Крыму. Среди них специализированные морские суда, которые могут бурить на больших глубинах, и четыре самоподъемные буровые установки.

"На каждой из них еще с 2014 года находятся мощные радиоэлектронные комплексы, это комплексы контроля подводной, надводной и воздушной обстановки. Плюс на них находятся небольшие команды спецназа или морской пехоты – примерно отделение, 10 военнослужащих на каждой. И главная их задача – тотальный контроль всего пространства между территорией Одесской области и побережьем оккупированного Крыма. Конечно, это все эти годы мозолило нашим Военно-морским силам, и нужно было как-то от этого избавляться", – пояснил Клименко.

Он отметил, что российские гарнизоны на вышках вооружены "переносными зенитно-ракетными комплексами... и не только ими".

По словам Клименко, атака на эти платформы была важна, в частности, тем, что продемонстрировала оккупантам: у Украины достаточно противокорабельных ракет, чтобы наносить удары не по одному крейсеру "Москва", а по нескольким объектам сразу. Это должно заставить РФ держать поближе к берегам Крыма свои военные корабли, с которых они обстреливают всю территорию Украины.

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