Командование "Юг" опровергло фейк, что весь Черноморский флот РФ якобы идет в сторону Одессы

Угроза ракетного удара или высадки десанта с кораблей оккупантов в Черном море остается актуальной, предупреждают в ВСУ Фото: EPA

По информации командования, российская корабельная группировка в северо-западной части Черного моря в настоящее время состоит из пяти кораблей, четырех больших десантных кораблей и одной подводной лодки.

"Остальная часть флота, вопреки паническим вбросам вражеской пропаганды, находится в пунктах базирования", – говорится в сообщении.

В то же время в ОК "Юг" предупреждают, что угроза нового ракетного удара остается актуальной, как не исключена и попытка высадки вражеского десанта.

20 июня по Одесской и Николаевской областям был нанесен массированный ракетный удар с воздуха и из оккупированного Крыма.