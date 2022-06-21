Командование "Юг" опровергло фейк, что весь Черноморский флот РФ якобы идет в сторону Одессы

По информации командования, российская корабельная группировка в северо-западной части Черного моря в настоящее время состоит из пяти кораблей, четырех больших десантных кораблей и одной подводной лодки.
"Остальная часть флота, вопреки паническим вбросам вражеской пропаганды, находится в пунктах базирования", – говорится в сообщении.
В то же время в ОК "Юг" предупреждают, что угроза нового ракетного удара остается актуальной, как не исключена и попытка высадки вражеского десанта.
20 июня по Одесской и Николаевской областям был нанесен массированный ракетный удар с воздуха и из оккупированного Крыма.
20 июня оккупационные власти Крыма заявили, что ВСУ ударили по буровым платформам "Черноморнефтегаза" в Черном море, которые Россия захватила во время аннексии Крыма в 2014 году. В Украине эту информацию официально не подтверждали.
После этого российские пропагандисты распространили заявление, что Черноморский флот РФ якобы в полном составе вышел из портов и направился в сторону Одессы, сообщает LIGA.net.