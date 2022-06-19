Россияне переформатируют корабельную группировку с акцентом на подлодки – ОК "Юг"

"Пытаясь минимизировать потери на море, враг переформатирует корабельную группировку с акцентом на подводный флот. Сейчас в готовности к ракетному удару 28 "Калибров" на двух надводных ракетных кораблях и трех подводных лодках. Также на выполнении боевых задач – три больших десантных корабля", – сказано в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

22 мая оперативное командование "Юг" заявило, что РФ вывела из Севастополя фрегат "Адмирал Макаров", таким образом увеличив группировку своих кораблей в Черном море до 10.

28 мая спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук отметил, что противокорабельных ракет Harpoon, которые Украина получила от западных союзников, уже достаточно, чтобы потопить весь Черноморский флот РФ.

По информации ВМС Украины на начало июня, российские оккупанты прячут свои военные корабли в Черном море за гражданскими судами.

По данным Генштаба ВСУ, на утро 19 июня с момента начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники уничтожили 14 кораблей и катеров оккупантов. Среди них флагман ЧФ РФ крейсер "Москва", который был подбит ВСУ 13 апреля и пораженный 17 июня буксир "Василий Бех", который вез на украинский остров Змеиный оккупантов и вооружение.